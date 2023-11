A “Ballando con le stelle” Arisa, Giorgio Pasotti e Anna Valle

Due coppie candidate all’eliminazione. Attesa per la decisione definitiva di Lino Banfi Giorgio Pasotti e Anna Valle Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Ci sarà anche un doppio appuntamento con il “Ballerino per una notte” nella puntata di “Ballando con le stelle”, in onda sabato 11 novembre dalle 20.35 su Rai1. Al dance show condotto da Milly Carlucci torna infatti Arisa che aveva trionfato a “Ballando con le stelle” nella sedicesima edizione insieme a Vito Coppola, ma arriveranno in pista anche Giorgio Pasotti e Anna Valle che - da domenica 12 novembre su Rai1 - torneranno con la seconda stagione della fiction “Lea - i nostri figli”.

Per quanto riguarda la gara, invece, sono due le coppie candidate all’eliminazione: Giovanni Terzi e Giada Lini, Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Mentre Lino Banfi comunicherà soltanto in diretta se proseguirà o meno il suo cammino insieme alla sua maestra Alessandra Tripoli, dopo aver dichiarato di voler lasciare la gara per dare spazio ai più giovani compagni d’avventura.