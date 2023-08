A casa Cremona si ride e nascono grandi canzoni

Padre e figlio: raul il cabarettista e Giordano produttore di successo Barbara Mosconi







Di nome fanno Raul e Giordano, di cognome Cremona. Il primo è il mitico Mago Oronzo di Milano, il secondo lo conosciamo come Joe Kremont del duo Merk & Kremont. L’uno è il padre, protagonista di innumerevoli spettacoli in tv e a teatro; l’altro è il figlio, autore, dj e produttore musicale di decine di successi (Ghali, Elodie, Rovazzi, Paola&Chiara e pezzi dance internazionali).

Ci sono altri Cremona artisti in giro per casa?

Raul: «C’è l’altro figlio, Leonardo, fa il baritono, noi lo chiamiamo il “talebano” perché è un purista: non puoi contraddirlo, è per la disciplina».

Giordano: «Poi c’è un cugino, Edoardo, è il cantante del gruppo Il Pagante».

Padre e figlio. La somiglianza è inoppugnabile.

Giordano: «Di faccia, sì. Ma io sono alto un metro e 90, mio fratello due metri».

Raul: «Io misuro un metro e 73. Con loro ci ha messo lo zampino mia moglie Graziella: nella sua famiglia sono degli “altoni”, nella mia tutti bassi».

Altre differenze?

Raul: «Nel carattere. Giordano è più introverso: è diventato popolare tra i suoi fan, ma non mostra una grande dipendenza dal mondo dello spettacolo».

Giordano: «Avendo avuto in casa un esempio di successo ho sempre vissuto la popolarità con un po’ di malessere. A scuola tutti i compagni mi chiedevano: “Ma tuo papà...?”».

Avere un papà che pratica la “prestigiribirizzazione” (come diceva in uno sketch) fa un certo effetto?

Giordano: «Ce lo avevo in casa tutto il giorno ed ero la cavia dei suoi esperimenti. Con il tempo ho imparato a capire come funzionavano: così certi trucchi hanno perso il fascino, ma ogni tanto lui riesce ancora a stupirmi».

Raul: «Sin da piccoli li tampinavo con i giochi di prestigio e molto presto hanno cominciato a snobbarmi: “Sì, papà, ho capito”. Ma a furia di vedermi hanno elaborato la tecnica di rimbalzo e usano quei due o tre giochi per brillare in società o fare nuove conquiste».

Qualche trucco “rimbalzato”?

Giordano: «Il classico gioco della moneta, si fa sparire e riapparire da un’altra parte. Da piccolo sono stato torturato con il gioco dei bussolotti, quello con le coppe e le palline, e ho imparato tutte le mosse».

Raul: «Giordano era un bravo allievo, mi dava delle belle soddisfazioni, timidino, osservante e ossequioso. Quell’altro, Leonardo, il “talebano”, era un accademico, pignolo e metodico».

Da una parte magia e comicità, dall’altra musica e dance.

Raul: «A modo mio suono pure io, anche se sono il peggior musicista della famiglia, ma con le mie sette chitarre e i mie tre pianoforti in casa sono stato il Big Bang».

Giordano: «A 6 anni papà mi ha portato a lezione di piano: ha insistito per lungo tempo, finché ho avuto quasi il rigetto, anche se ora forse rimpiango di aver smesso. Siccome sapevo suonare il pianoforte, mio cugino Edoardo, inserito nell’ambiente del rap, mi chiese se volevo fare il produttore: la presi come una sfida, tornavo da scuola e invece di studiare componevo e producevo».

Il successo quando è arrivato?

Raul: «Una notte Giordano ci telefonò, io e mia moglie dormivamo: “Hanno mandato in onda la nostra canzone a Miami!”. Aveva 16 anni, in breve tempo era indipendente».

Giordano: «Da 12 anni io e Federico Mercuri, Merk, lavoriamo insieme. Nel 2013 ero a Londra, Federico a Milano, guardavamo in diretta l’Ultra Music Festival di Miami, il più grande festival di musica elettronica. All’improvviso il dj Fedde Le Grand inizia a suonare un nostro pezzo, ci mettiamo a piangere e urlare. Da lì sono arrivate richieste da tutto il mondo».

Consigli paterni?

Raul: «Non potevo dire a mio figlio di andare a lavorare in banca o cercarsi un posto fisso. Gli ho comprato il primo mixer. Finché mi ha detto: “Papà ‘sta cosa è limitata” e se n’è andato a Londra».

Giordano: «Volevo prendere un anno sabbatico per imparare l’inglese: a Londra ho trovato una scuola di ingegneria del suono, una materia complessa e tecnica, la produzione è più artistica».

Un genitore accondiscendente.

Giordano: «Insomma… Una volta è venuto a prendermi all’una di notte in pigiama a una discoteca vicino a casa, se ne stava fuori con le braccia conserte e arrabbiato, che vergogna».

Raul: «Ogni tanto lo chiamo ancora “dj Balza” perché una sera doveva suonare in discoteca e non l’hanno fatto entrare, l’hanno “balzato” fuori».

Mai pensato di abbinare la dance a un numero di magia?

Giordano: «Sarebbe il suo sogno».

Raul: «Quando feci un dvd per Mondadori, lui aveva 12 anni e suonava tutto il sottofondo».

Ha iniziato ben presto.

Giordano: «In alcuni spettacoli mi chiamava a suonare la tastiera, ma io avevo un repertorio limitato».

Raul: «Gli dicevo: “Stai qua, quando faccio una battuta e la chiudo ci metti un paio di accordi”. Ma lui conosceva un unico pezzo e suonava solo quello, allora io mi spazientivo: “Cambiamo sì o no?!?”. Il pubblico rideva pensando a uno sketch».

Ultima vacanza insieme?

Raul: «Otto anni fa in Sardegna. C’erano tutti, Giordano, Leonardo, Edoardo, ora vanno e vengono e chi li vede più».

Giuliano: «Sono dieci anni che d’estate non vado in vacanza: andrò a suonare in Grecia, Sardegna, Puglia...».

Sulla squadra del cuore c’è accordo totale: Inter.

Raul: «Una sera Massimo Moratti venne a vedermi a teatro, nacque un’amicizia: mi regalò la tessera per l’anello rosso dello stadio e mi portavo dietro i ragazzi che erano ghiotti dei panini di San Siro. Giordano è diventato interista, Leonardo è lontano da queste cose».

Giordano: «Con mio cugino Edoardo abbiamo scritto “Noi siamo l’Inter”, ufficialmente non è ancora l’inno, ma è la canzone più suonata prima e dopo le partite. Ci ha scritto Steven Zhang, il presidente, è nostro fan e vorrebbe venire a sentirci suonare».

Raul: «Invitalo! Così ci dà la tessera per lo stadio».