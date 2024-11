A lezione da Alberto Manzi, il maestro degli Italiani

Cento anni fa nasceva l’educatore che con la “tele-scuola” di "Non è mai troppo tardi" cambiò il volto del nostro Paese Enrico Casarini







Non è mai troppo tardi: lo diciamo tutti i giorni per mille motivi. Più che una constatazione, è la speranza che le cose possano migliorare se una buona volta ci si mette al lavoro sul serio. E che questa speranza possa diventare certezza nessuno lo ha mai dimostrato meglio di un giovane maestro elementare chiamato Alberto Manzi, che tra il 1960 e il 1968 insegnò a leggere e scrivere a decine di migliaia di italiani con una trasmissione televisiva intitolata proprio “Non è mai troppo tardi”, in onda in orario preserale.

In questi giorni si festeggia il centenario della nascita di Manzi, avvenuta a Roma il 3 novembre 1924 (è mancato il 4 dicembre 1997 a Pitigliano, il paese in provincia di Grosseto di cui fu anche sindaco dal 1995 al 1997).

È una celebrazione fatta di tanti eventi, come tante furono le avventure creative che lui intraprese prima, durante e dopo quel programma leggendario. Se “Non è mai troppo tardi” fu il primo di numerosi impegni televisivi, Manzi va ricordato come insegnante, pedagogo, scrittore appassionato e fecondo, capace di passare dai romanzi per bambini alla divulgazione scientifica.

Fra gli appuntamenti, dunque, ricordiamo una serie di mostre e incontri organizzati a Bologna dal Centro Alberto Manzi (diretto da Alessandra Falconi) che ne cura l’eredità “culturale”, con sede all’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Uno tra tutti è la retrospettiva “Alberto Manzi disegnatore compulsivo”, aperta fino al 28 novembre alla Libreria per ragazzi Giannino Stoppani, in pieno centro cittadino.

Che il maestro fosse un disegnatore compulsivo lo sa bene chiunque ricordi “Non è mai troppo tardi” (e chi non ne ha memoria, o non lo ha mai visto, può trovare alcune puntate su RaiPlay). Per aiutare gli spettatori-scolari di questo innovativo progetto di istruzione a distanza a fissare meglio i concetti, le sue spiegazioni erano infatti quasi sempre accompagnate da disegni, semplici magari, ma comunque efficacissimi.

Inizialmente il maestro usava a mo’ di lavagna un blocco con grandi fogli di carta su cui faceva correre un gessetto nero: lui stesso avrebbe raccontato che riceveva dalla Rai un “rimborso camicia”, perché i polsini puntualmente cadevano vittime di quel nero.

Parlando di soldi, poi, va ricordato che Manzi non aveva un particolare contratto: manteneva il suo stipendio da maestro, in “distacco” dalla scuola elementare Fratelli Bandiera di Roma, dov’era entrato nel 1950 e avrebbe insegnato per tutta la vita.

Gli spettatori-scolari erano tantissimi. Quel “Corso di istruzione popolare per adulti analfabeti” (sottotitolo brusco ma chiaro) si rivolgeva infatti a decine di migliaia di italiani che stavano entrando nella contemporaneità del secondo dopoguerra grazie alla tv, ma purtroppo erano ancora prigionieri di un passato in cui andare a scuola era sostanzialmente un privilegio. La trasmissione, dunque, era nata proprio per aiutare tanti a raggiungere almeno la licenza elementare.

Quanti si sono diplomati? Quanti hanno imparato? Difficile dirlo con precisione. Nel solo primo anno tele-scolastico (1960-61), la Rai allestì più di duemila “punti d’ascolto” frequentati da circa 57 mila allievi, 35 mila dei quali ottennero il diploma; si stima, però, che le lezioni fossero seguite da almeno altre 500 mila persone.

Negli anni, “Non è mai troppo tardi” si sarebbe trasformato in un appuntamento di divulgazione sempre più ampia. E forse era proprio questo l’obiettivo di Manzi. Al provino per ottenere l’incarico aveva rifiutato il copione. Per proporre una lezione “alla sua maniera” si presentò in onda senza parlare di programmi, voti, esami e diplomi: sperava di fare «imparare a leggere e a scrivere per conoscere tutto il resto dell’umanità».

D’altra parte, l’attenzione a “tutto il resto dell’umanità” era per il maestro una ragione di vita, ricorda Giulia, ultima dei suoi cinque figli, che ha appena pubblicato una biografia del padre intitolata proprio “Non è mai troppo tardi” (ne parliamo a pagina 39): «Tutto quello che faceva, lo faceva pensando all’“altro”, e il concetto che ha sviluppato nelle sue attività è stato “ogni altro sono io”. Era un pozzo di energia: vorrei avere io la sua dinamicità! Credo che sia questa la chiave per capire la sua vita: l’attenzione per chi gli stava intorno e per chi aveva bisogno. E forse era anche per questo che sembrava non sentire la fatica o il bisogno di avere tempo da dedicare a sé». Non è un caso se prima di arrivare in tv aveva lavorato lungamente come insegnante in Sud America ed era stato persino maestro al carcere minorile Aristide Gabelli di Roma, ma soprattutto aveva già trovato fama come scrittore.

Tra il 1955 e il 1956 era infatti diventato un successo in tutto il mondo un romanzo per ragazzi che aveva scritto in una ventina di giorni appena: s’intitolava “Orzowei”, ambientato nella foresta del Sud Africa, che nel 1977 sarebbe diventato uno sceneggiato televisivo popolarissimo (“Orzowei, il figlio della savana”). Oggi, in occasione del centenario, è tornato in libreria pubblicato da Rizzoli (256 pagine, 24 euro).

Dall’Africa di “Orzowei” bisogna poi spostarsi nella gelida Lapponia per un ulteriore importante libro di Alberto Manzi: nell’estremo nord d’Europa è ambientato “Il lungo viaggio di Einar”, uscito in Germania nel 1963, ora ritradotto (il manoscritto originale s’è perso) e finalmente disponibile anche per i lettori italiani (edito da Gallucci, 128 pagine, 12,90 euro).