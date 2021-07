A Vico Equense parte il Social World Film Festival

Premio alla carriera a Silvio Orlando e tra gli ospiti Marina Confalone, Ludovica Nasti, Massimo Boldi, Gianfranco Gallo, Paolo Ruffini e Gigi Savoia Silvio Orlando Antonella Silvestri







Il Social World Film Festival di Vico Equense ha in serbo un carico di novità anche per questa undicesima edizione. La cerimonia di apertura si terrà il 12 luglio, al complesso monumentale Santissima Trinità e Paradiso con le attrici Pina Turco, madrina di questa edizione, Marina Confalone, Nunzia Schiano e Antonella Morea.

Tra gli ospiti Guglielmo Poggi e Ludovica Nasti (13 luglio), Massimo Boldi, Gino Rivieccio e Gianni Parisi (14 luglio), Gianfranco Gallo, Paolo Ruffini e Gigi Savoia (15 luglio). Ogni serata sarà introdotta da un omaggio a Raffaella Carrà tra clip dei suoi film, delle sue interviste, dei suoi indimenticabili balli.

Silvio Orlando riceverà il premio alla carriera e incontrerà pubblico e giurie giovani venerdì 16 luglio. Il concorso cinematografico, diretto del regista Giuseppe Alessio Nuzzo, si articola in 20.000 minuti tra proiezioni in presenza e on demand, 90 eventi tra incontri, dibattiti, masterclass. Nelle 19 sezioni, competitive e non, sono state selezionate 600 opere tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive, con 32 in anteprima assoluta o europea, provenienti da 52 paesi dei 5 continenti. Ogni giorno sono previsti collegamenti con il Festival di Cannes, un ponte virtuale tra le due rassegne cinematografiche, con la giornalista Alessandra De Tommasi, per commentare i film in concorso e gli ospiti. Quattro le dirette quotidiane con approfondimenti e interviste agli ospiti sul sito, sui social e sul canale YouTube.

Sul portale web www.socialfestival.com/livesaranno disponibili i film selezionati per consentire di fruire delle opere anche da casa, tutto completamente gratuito, così come per le proiezioni e gli eventi, in linea con lo scopo del festival che è quello di avvicinare il pubblico al cinema.

Per il sesto anno consecutivo è stato riconfermato il Mercato europeo del cinema giovane, Young Film Market, che il 18 luglio darà spazio e forma ai progetti indipendenti firmati da giovani autori, con professionisti dell’industria cinematografica, produttori, distributori e registi provenienti da vari paesi che si confronteranno sulle novità del cinema indipendente, tra coproduzione internazionale, distribuzione pre e post Covid-19. Il Social World Film Festival è organizzato dal Comune di Vico Equense con il contributo della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura e della Regione Campania, con il patrocinio di Camera dei Deputati, Università Suor Orola Benincasa, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università di Salerno, Università L’Orientale.

Tra le iniziative anche cinque workshop, in collaborazione con l’Università del Cinema, per attori e aspiranti attori con il regista, montatore e casting director Massimiliano Pacifico, sul rapporto tra agenzie e attori a cura di Giuseppe Mastrocinque, sulla recitazione con l’attore Guglielmo Poggi, sulla figura dell’actor coach e le differenze tra Stati Uniti e Italia,a cura di Giuseppe Mastrocinque e Roberta Geremicca, sulla 'messa in scena' del proprio teatro emotivo, a cura della psicoterapeuta e psicodrammatista Maria Pirozzi. Prosegue inoltre la collaborazione con Rai Cinema Channel che metterà a disposizione un premio in denaro di 3mila euro per l’acquisto dei diritti di un cortometraggio. Inoltre le 20 opere selezionate nella “Città del cortometraggio” avranno la grande opportunità di essere visibili sul canale web di Rai Cinema.

In questa edizione il corso di aggiornamento per giornalisti avrà come tema “Cyberbullismo e cinema nella deontologia dell’informazione”. All’iniziativa prenderà parte il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli.​ Come da copione, gli ospiti d’onore firmeranno il Wall of Fame, monumento al cinema che vede già gli autografi in bronzo di Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Stefano Accorsi, Ornella Muti, Luis Bacalov, Michele Placido, Stefania Sandrelli, Katherine Kelly Lang, Valeria Golino, Leo Gullotta, Franco Nero, Maria Grazia Cucinotta. Il Social World Film Festival è realizzato con l’adesione della Film Commission Regione Campania.