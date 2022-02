Achille Lauro tra i cantanti in gara per rappresentare San Marino all’Eurovision

Tra i finalisti in gara il 19 febbraio anche Valerio Scanu e Ivana Spagna Achille Lauro Credit: © Leandro Manuel Emede Redazione Sorrisi







Anche la Repubblica di San Marino parteciperà all'Eurovision Song Contest 2022. A decretare il rappresentante che andrà a Torino sarà la finale di “Una voce per San Marino”, prevista per il 19 febbraio.

Nella lista dei finalisti compare anche Achille Lauro, fresco di partecipazione al Festival di Sanremo. Non ci sono limiti infatti riguardo la cittadinanza degli artisti o la lingua dei brani proposti.

La finale sarà condotta da Senhit e Jonathan e i brani selezionati saranno guidicati da 5 professionisti del settore, non ancora annunciati, e da una giuria che valuterà il brano più radiofonico in concorso.

«È una novità assoluta in Repubblica» commenta il Segretario per il Turismo Pedini Amati «È una sfida nella sfida, perché è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti».

I cantanti che si sfideranno in finale