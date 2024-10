Adam Brody in 7 film e serie tv

In "Nobody Wants This", l'attore statunitense torna a farci credere nell'amore: ecco un ripasso da vedere in streaming Adam Brody e Kristen Bell in una scena di "Nobody Wants This" Credit: © Netflix Fiaba Di Martino







Durante la visione delle dieci puntate di "Nobody Wants This", commedia romantica creata per Netflix da Erin Foster, è forse inevitabile fermarsi a pensare come Noah, rabbino con metodi la mentalità anticonvenzionali innamoratosi perdutamente di una podcaster agnostica e confusionaria, non poteva che essere un uomo scritto da una donna. Tipi così, fuori dai confini della finzione, esistono davvero?

Ma non è tutto farina del sacco della showrunner: non è infatti la prima volta che Adam Brody ci fa credere nell'impaccio, la tenerezza, il desiderio di comunicazione e l'intelligenza emotiva di personaggi esponenti di una "mascolinità sana", per così dire. Dal ruolo che l'ha reso un giovane divo negli anni zero - il Seth di "The O.C." - a Noah, il percorso è stato tuttavia eterogeno. Ecco una selezione di alcune fra le interpretazioni più significative nella carriera dell'attore californiano.

“ The O.C. ” - Prime Video

” - Prime Video “ Il bacio che aspettavo ” - Now

” - Now “ Jennifer’s Body ” - Disney+

” - Disney+ “ Startup ” - TimVision

” - TimVision “ Una donna promettente ” - Netflix

” - Netflix “ Finché morte non ci separi ” - Disney+

” - Disney+ “Fleishman a pezzi” - Disney+