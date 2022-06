Addio a Gianni Clerici, aveva 91 anni

Il grande telecronista ci ha regalato grandissimi racconti di tennis Redazione Sorrisi







Una triste notizia per gli amanti del tennis e dello sport in tv: è morto all'età di 91 anni Gianni Clerici, grande telecronista che, in coppia con Rino Tommasi, ha raccontato per anni i match entrati nella storia. Sempre ricco di ironia e competenza, riusciva a rendere interessanti anche le partite noiose.

Le sue condizioni di salute avevano iniziato a peggiorare dopo essere stato colpito da un ictus nei primi mesi del 2020.

Prima di diventare telecronista, è stato un buon giocatore di doppio, diventando campione italiano juniores in coppia con Fausto Gardini nel 1947 e nel 1948. Considerato uno dei maggiori esperti di tennis del mondo, per il numero e la qualità delle sue pubblicazioni è stato inserito nel 2006 nella International Tennis Hall of Fame, secondo italiano presente dopo Nicola Pietrangeli (insignito del riconoscimento nel 1986).