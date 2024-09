Addio a Paola Marella, architetto e amato volto tv

La conduttrice di Real Time aveva 61 anni ed era malata da tempo Paolo Di Lorenzo







Ci ha lasciato Paola Marella, architetto e celebre volto televisivo, all’età di 61 anni a causa di una malattia con cui lottava da tempo. A darne per primo il triste annuncio è stato Davide Maggio, in un primo monento sui social e successivamente sul sito.

Milanese classe 1963, Paola Marella si laurea presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Muove i primi passi nel mondo immobiliare dapprima come agente, e nel 1993 apre la propria società. Nel frattempo si sposa e ha un figlio di nome Nicola.

Risale al 2007 la svolta televisiva, figlia di un momento in cui il suo settore iniziava a dare segnali di difficoltà. Grazie alla rete del gruppo Discovery il nome di Paola Marella diventa sinonimo di “Real Time”, il canale che l’ha ospitata per anni sulle sue frequenze. Garbata, sorridente e con un raffinato gusto estetico, Paola Marella porta al successo format come “Cerco casa disperatamente” e “Vendo casa disperatamente”.

La sua chioma bicolore, coi ciuffi argentei in bella vista, era uno dei suoi tratti distintivi. Un tipo di una femminilità che non rinuncia alla sensualità come di rado se ne vedeva nella televisione di quegli anni.

Le esperienze televisive di Paola Marella si espandono anche ad altre realtà, come “A te le chiavi” su La7 e l’avventura di “Alessandro Borghese - Celebrity Chef”, in cui si è messa simpaticamente in gioco come aspirante cuoca. Marella ha inoltre condotto programmi per Sky Uno e HGTV.

Nel 2011 Marella affronta il tumore al seno, esperienza di cui parla con grande franchezza. Nel 2020 la scoperta di un nodulo, successivamente identificato come benigno. In una delle ultime interviste, Paola Marella raccontava di quanto fosse importante affidarsi alla scienza di fronte alle malattie e esortava chi si trova in queste situazioni a non sentirsi soli.