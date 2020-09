Adriana Volpe risponde ad Antonella Elia

30 Settembre 2020 | 15:24 di Redazione Sorrisi

Sul numero 39 di Sorrisi, in edicola questa settimana, abbiamo pubblicato un'intervista ad Antonella Elia per parlare del suo ruolo di opinionista al nuovo "Grande Fratello Vip".

Tra le varie domande, le abbiamo chiesto anche come fossero i rapporti con Adriana Volpe, con la quale ha partecipato alla scorsa edizione del reality. Ecco la nostra domanda e la risposta di Antonella:

Ha nostalgia anche di Adriana Volpe?

«Guardi, una volta fuori dal nostro “GF Vip” le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semipermanente per le unghie. Non mi ha mai risposto. L’ho chiamata per vederci una sera... e non ha tempo. L’amicizia è una cosa seria, mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi dietro le quinte sparlano di te».

Chiamata in causa, Adriana Volpe ha deciso di risponderle via social. Qui sotto potete vedere e ascoltare tutto: