Affinità elettive: 10 film e serie tv su legami inscindibili

Due amici d'infanzia coreani non fanno in tempo a dichiararsi il reciproco amore che sono costretti a separarsi: la famiglia di lei si trasferisce in America. 24 anni dopo, Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) hanno l'occasione di rivedersi, ma nel frattempo la donna si è sposata... Amatissimo al Festival di Berlino 2023, il debutto alla regia di Celine Song arriverà nelle nostre sale per San Valentino.

Al cinema dal 14 febbraio 2024