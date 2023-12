Al Galà del Calcio sono stati premiati i migliori giocatori della stagione

Il 4 dicembre a Milano si è tenuto l’evento con protagonisti assoluti i fuoriclasse del pallone Matteo Valsecchi







Il 4 dicembre presso il centro eventi “Superstudio Maxi” di via Moncucco a Milano si è tenuta l’11a edizione del Gran Galà del Calcio, l’evento in cui vengono premiati i migliori calciatori della precedente stagione (votati dagli stessi giocatori). La serata, organizzata dall’Associazione Italiana Calciatori e dalla DA, l’agenzia di sport e marketing dell’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini, è stata condotta da Federica Masolin, affiancata da Paolo Cevoli. Mentre Malika Ayane ha introdotto la serata con un suggestivo minilive pianoforte e voce.

Tutti i premiati della serata

Ma veniamo ai vincitori. Victor Osimhen del Napoli è stato premiato come miglior giocatore dell’anno, mentre Luciano Spalletti (ex allenatore del Napoli e attuale ct della Nazionale) è il miglior allenatore dell’anno. Napoli che l’ha fatta da padrone vincendo anche il riconoscimento per la migliore società e per il miglior gol, quello realizzato da Kvicha Kvaratskhelia in Napoli-Atalanta dell’11 marzo 2023. Questa, invece, la top 11 della stagione: il miglior portiere è Mike Maignan del Milan; i migliori difensori sono Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Bastoni (Inter), Kim Min-jae (ex Napoli ora Bayern Monaco), Theo Hernandez (Milan); i migliori centrocampisti sono Niccolò Barella (Inter), Hakan Cahlanoglu (Inter), Stanislav Lobotka (Napoli); i migliori attaccanti sono Rafael Leao (Milan), Kvicha Kvaratskhelia (Napoli) e ovviamente Victor Osimhen (Napoli).

Giovanni Fabbian è il miglior giovane della Serie B, mentre Daniele Orsato è il miglior arbitro. Questa, infine, la top 11 del calcio femminile: Durante (Inter), Boattin (Juventus), Linari (Roma), Minami (Roma), Wenninger (Roma), Alves Da Silva (ex Roma), Caruso (Juventus), Greggi (Roma), Grosso (Juventus), Haavi (Roma), Chawinga (ex Inter). Quest’ultima è anche la miglior calciatrice dell’anno.