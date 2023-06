Al via i provini per la nuova stagione di “BellaMa’”

Parte la selezione dei concorrenti della seconda stagione del programma di Pierluigi Diaco su Rai2 Stefano Gradi







Partono mercoledì 7 giugno, le audizioni per la seconda stagione di “BellaMa’”, il primo talent di parola della Tv italiana. Sono stati ben 2.400 i candidati che si sono iscritti sul sito di Rai Casting per partecipare alla nuova edizione del programma, ideato e condotto da Pierluigi Diaco: un incontro generazionale tra GenZ (18-25 anni) e Boomer (over 55 anni), che da settembre a maggio ha ottenuto ottimi ascolti nel pomeriggio di Rai2.

La struttura di Rai Casting nei mesi scorsi ha compiuto una prima selezione, convocando agli studi Dear-Fabrizio Frizzi di Roma circa 90 aspiranti concorrenti. Fino a venerdì, al tavolo della commissione giudicante ci saranno Antonella Elia, Rita Forte, Emanuela Villa e Adriana Volpe, titolari di alcune delle rubriche fisse del programma, i tre autori Andrea Amato, Maurizio Gianotti e Filippo Mauceri oltre a, ovviamente, Pierluigi Diaco.

In questi giorni verranno scelti i concorrenti, che dall’11 settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17.00 su Rai2, si sfideranno a colpi di reel per cercare di laurearsi campioni di "BellaMa’". I provini si svolgeranno nello studio del programma, con la regia di Salvatore Perfetto, e i 20 nuovi concorrenti saranno annunciati e presentati nella puntata speciale di sabato 9 settembre, “Aspettando BellaMa’”, dove incontreranno anche il cast di 30 opinionisti, sempre divisi tra generazione Z e boomer.

“BellaMa’” è una produzione originale Rai sotto la direzione di genere Intrattenimento Day Time guidata da Angelo Mellone, capostruttura Daniele Cerioni, capoprogetto Monica Flores, produttrice esecutiva Sabina Ceresani.