Al via le Olimpiadi di Tokyo, in tv su Rai2 ed Eurosport

Anche le Olimpiadi estive, come gli Europei di calcio, sono slittate di un anno per il Covid, ma l’attesa è finita. Con l’inaugurazione del 23 luglio (diretta su Raidue, ore 13) si apre Tokyo 2020, la 32ª edizione dei Giochi che proseguirà fino all’8 agosto. Un’edizione discussa perché le vaccinazioni in Giappone procedono a rilento e il pubblico non sarà ammesso. Ma gli organizzatori hanno garantito la massima attenzione verso i partecipanti. Ben 11 mila, e fra loro ci sono i 384 atleti dell’Italia.

L’elenco e le discipline in cui si misurano sono su tokyo2020.coni.it, mentre il tabellone completo delle gare è su olympics.com/tokyo-2020. E sono diversi i nostri, in odore di medaglie. A proposito, anche queste sono in materiale riciclato, uno dei tanti messaggi lanciati per far diventare Tokyo 2020 le Olimpiadi più sostenibili della storia. Altro esempio? Nel villaggio che ospita gli atleti c’è una costruzione fatta con legno proveniente da tutto il Giappone. A Giochi finiti, verrà smontata e il materiale restituito ai fornitori che lo useranno per fare panchine o parti di edifici scolastici in ricordo dell’evento.

Le Olimpiadi in televisione

Oltre a Eurosport e Discovery+, ampia e completa è la copertura che la Rai offre per questi Giochi. A tal punto che, da sabato 24 luglio, Raidue diventa il canale olimpico per tutta la manifestazione, e venerdì 23 trasmetterà in diretta la cerimonia d’apertura. La differenza di fuso orario tra Italia e Giappone (7 ore, se a Roma sono le 12 a Tokyo sono le 19) ha indotto la Rai ad adottare la seguente programmazione. Tutti gli orari si intendono al fuso italiano.

Tokyo live: dall’1.30 alle 6 circa, diretta delle gare che si disputano nel mattino giapponese, dalle 6 alle 13 quelle del pomeriggio, e dalle 13.30 alle 16 quelle in programma la sera. Grande attenzione alle fasi più importanti, agli Azzurri e alle finali. E con i vari Tg Olimpici c’è il riepilogo delle notizie più importanti della giornata.

dall’1.30 alle 6 circa, diretta delle gare che si disputano nel mattino giapponese, dalle 6 alle 13 quelle del pomeriggio, e dalle 13.30 alle 16 quelle in programma la sera. Grande attenzione alle fasi più importanti, agli Azzurri e alle finali. E con i vari Tg Olimpici c’è il riepilogo delle notizie più importanti della giornata. Tokyo the best of: dalle 17.15 alle 20.30 offre uno sguardo ai momenti più emozionanti e significativi della giornata a cura della redazione di Rai Sport.

dalle 17.15 alle 20.30 offre uno sguardo ai momenti più emozionanti e significativi della giornata a cura della redazione di Rai Sport. Il circolo degli anelli: dalle 21.20 alle 23.45 è il talk show di punta condotto da Alessandra De Stefano. Interviste esclusive, approfondimenti, commenti e tanti ospiti. Tra questi sono fissi Sara Simeoni e Jury Chechi, due leggende nazionali dell’atletica e della ginnastica artistica.

dalle 21.20 alle 23.45 è il talk show di punta condotto da Alessandra De Stefano. Interviste esclusive, approfondimenti, commenti e tanti ospiti. Tra questi sono fissi Sara Simeoni e Jury Chechi, due leggende nazionali dell’atletica e della ginnastica artistica. Record: dalle 23.45 alle 0.30 è un viaggio nel tempo e fino ai giorni nostri per conoscere le vicende, le curiosità e i personaggi che hanno reso celebri i Giochi olimpici nel mondo (sono previste repliche ogni giorno alle 16.30).

dalle 23.45 alle 0.30 è un viaggio nel tempo e fino ai giorni nostri per conoscere le vicende, le curiosità e i personaggi che hanno reso celebri i Giochi olimpici nel mondo (sono previste repliche ogni giorno alle 16.30). Go Tokyo: dalle 0.30 all’1.30 è una finestra sulla giornata di gare che sta per cominciare con anticipazioni su quello che andremo a vedere.

