Al via le Olimpiadi invernali

Con la cerimonia del 4 febbraio dallo Stadio Nazionale di Pechino (denominato “Bird’s nest”, nido d’uccello per la sua forma), con diretta dalle ore 12.55, si apre ufficialmente la 24ª edizione dei Giochi Olimpici invernali che si chiuderanno il 20 febbraio (mentre i Giochi Paralimpici si terranno dal 4 al 13 marzo).

In televisione vedremo tutto in chiaro su Rai2, ma anche via streaming su Discovery+, Dazn, Amazon Prime Video Channels, Eurosport App, Now e via satellite sui canali Eurosport di Sky.

Purtroppo a causa del fuso orario tra Italia e Cina (sette ore, se a Roma sono le 12 a Pechino sono le 19) per noi non sarà facilissimo seguire tutte le gare in diretta: bisognerà abituarsi a fare le ore piccole visto che in Cina si gareggerà molto spesso al mattino, mentre da noi sarà notte fonda (dall’1.30 alle 4.30 circa). E anche la gare pomeridiane cinesi non avranno, in Italia, orari comodissimi: verranno trasmesse a partire dalle 6.30. Per fortuna, però, ci saranno tantissime repliche anche durante il giorno e in questo modo potremo seguire tutte le gesta dei nostri atleti. Inoltre su Raidue nel programma “Cerchi azzurri” ci sarà un riepilogo quotidiano. Comunque non spaventatevi perché vi aiutiamo noi di Sorrisi, come sempre, grazie ai nostri palinsesti: lì potrete trovare in dettaglio, giorno per giorno, gli orari delle dirette, delle repliche e degli approfondimenti.

Ma passiamo ai sogni di medaglia. Gli Azzurri della neve saranno in grado di replicare le gesta di Jacobs o Tamberi alle Olimpiadi di Tokyo lo scorso anno? Ci speriamo tutti! Mentre scriviamo, il numero esatto degli italiani che saranno impegnati non è ancora stato ufficializzato (elenco e discipline in cui saranno impegnati lo trovate sul sito Internet pechino2022.coni.it), ma dovrebbero essere circa un centinaio. Tra di loro, per lo sci, occhi puntati su Sofia Goggia, che farà il possibile per ristabilirsi dopo l'infortunio nel SuperG di Cortina, e Federica Brignone nella Discesa libera donne (15/2, ore 4) e nel SuperG (11/2, ore 4), su Dominik Paris nella Discesa libera uomini (6/2, ore 4) e nel SuperG (8/2, ore 4). Da non perdere Federico Pellegrino nello Sci di fondo sprint (8/2, ore 9.50), mentre nella 15 km di Biathlon femminile (7/2, ore 10) da seguire è la prestazione della leggendaria Dorothea Wierer. Infine, attenzione anche allo Snowboard cross femminile (9/2, ore 7.30): c’è attesa per la gara di Michela Moioli, portabandiera ai Giochi, segnatevi il suo nome, perché è la favorita numero uno per la Medaglia d’oro!