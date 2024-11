Alberto Matano, dalla A di Alberto alla Z di Zio Abe

Come conduttore di "La vita in diretta" e opinionista di "Ballando con le stelle" si è conquistato l’affetto del pubblico Barbara Mosconi







A come Alberto, per iniziare.

«Il nonno paterno si chiamava Alberto. È un nome che mi piace e lo associo a lui che era un uomo campano, allegro, solare».

Soprannomi in famiglia?

«Abe. Il mio primo nipote da piccolo non riusciva a dire Alberto e mi chiamava zio Abe. Mi fa tenerezza».

Sono le due del pomeriggio, Alberto Matano è nel suo ufficio di via Teulada, gli storici studi Rai dove si registra “La vita in diretta”. Fuori dalla porta c’è il mondo: redattori, registi, costumisti, ospiti. Tra meno di tre ore si va in onda.

Gli Alberti famosi in Rai siete tu e Alberto Angela.

«Mi piacciono la sua competenza ed estrema educazione. Ogni anno viene da noi a lanciare le sue prime serate».

Il 9 settembre sei ripartito con “La vita in diretta”. Al sesto anno ti muovi come a casa al buio.

«Ho il bagaglio di questi cinque anni e il grande affetto del pubblico. Sono molto più “confident” (sicuro, ndr) perché tutto quello che faccio mi rispecchia».

In che modo?

«I movimenti che faccio in studio, il tavolo che ho disegnato io, i colori della grafica. C’è il mio tocco in tutto».

Pure i colori?

«Sono il rosso e il blu, il mio colore preferito. Rispecchiano l’andamento della narrazione: partiamo da notizie difficili e finiamo con quelle più soft».

Media di ascolto: 21% di share. Alle 5 del pomeriggio Rai1 intercetta uno spettatore su cinque.

«È una grande responsabilità. La cosa che mi fa più piacere è il riconoscimento più disparato che arriva dalle persone».

Che cosa dicono?

«Una signora mi ha confidato che le ho fatto compagnia in un momento in cui non usciva più di casa. Un’altra ha detto che guardare la mia camminata iniziale le porta fortuna».

Tua mamma attende di più l’inizio di “Il paradiso delle signore” o di “La vita in diretta”?

«Mia mamma prima non guardava mai la tv, al pomeriggio. Adesso i miei genitori mi guardano pure su RaiPlay».

Commentano?

«Mio padre è attento agli ospiti, mi segnala se è uscito un libro o un film. Mia mamma osserva la mia espressione, a volte dice: “Hai un’aria stanca”».

Infanticidi, femminicidi, giovani assassini e assassinati: tutto in diretta. Come si tiene il timone?

«Il lavoro che ho fatto prima mi dà gli strumenti, è il salvagente. Al telegiornale ho imparato ad avere il distacco necessario. Ma se c’è un servizio con una madre disperata che ha perso una figlia, lì sono totalmente me stesso».

Totalmente?

«Sono una persona che si arrabbia e denuncia se deve denunciare, o che si emoziona se c’è da emozionarsi. Sono io, nel bene e nel male».

Genitori e parenti raccontano il dolore davanti alle telecamere. Non c’è più il senso dell’intimità?

«In tanti casi c’è un bisogno urgente di giustizia, in altri è una sorta di terapia, un modo per esorcizzare il dolore. Non sono mai morti naturali o accidentali. Le famiglie vengono da noi per denunciare e chiedere giustizia, ci chiedono di non spegnere i riflettori».

Cosa diresti a un giovane che vuol fare il giornalista in Italia?

«Di impegnarsi tanto e non arrendersi. E di farsi rispettare, io l’ho fatto da quando ero uno stagista. Ma anche di non avere fretta, per arrivare a fare questo io ci ho messo 20 anni».

Un consiglio a tua volta ricevuto?

«Nel 2017 il regista di “Sono innocente” su Rai3 mi disse: “Devi imparare a parlare e a camminare insieme”. Io ero un conduttore di Tg, non ero abituato a muovermi in studio, non sapevo dove mettere le mani, che postura utilizzare».

Due anni dopo sbarchi a “Ballando con le stelle” come opinionista.

«Milly Carlucci mi invitò a pranzo: “Ho pensato che tu possa essere la figura giusta”. Avevo già fatto una supplenza a Sandro Mayer, opinionista fisso. Vedendomi a “Ballando” Teresa De Santis, allora direttrice di Rai1, mi propose di fare “La vita in diretta”».

Niente accade per caso.

«Entrai in crisi. Ero il giornalista del Tg delle 20! Al Tg hai una visione parziale delle tue potenzialità. Mara Venier mi disse: “Se non lo fai ti prendo a calci”.Ora sono pronto per uno show».

Come concorrente di “Ballando”?

«No! Però sarò “ballerino per una notte” sabato 23 novembre. Esce il mio romanzo, “Vitamia”, che racconta una storia di amore e ballerò con i maestri Giada Lini e Pasquale La Rocca».

Carolyn Smith ti ha dato due lezioni.

«Mi ha dato anche consigli per la mia camminata iniziale: “Pensa che stai entrando in scena, devi avere un atteggiamento di accoglienza verso il pubblico”».

Quest’anno a “Ballando” ha partecipato il tuo collega giornalista Alan Friedman.

«Si è messo in gioco con ironia. Mi ha fatto molto ridere. Prima avevo ritrosia nei giudizi, mi chiamavano “Padre Albert”, quest’anno sono più cattivello, dico quello che penso».

Di te hai detto: «Sono un gentile determinato».

«Sì, anche se a volte gentilezza e pacatezza sono state interpretate come debolezza».

Altre qualità?

«Vulcanico, instancabile, intuitivo con le persone, direi anche coraggioso».

Coraggioso come quando hai denunciato di aver subito bullismo e omofobia?

«Quello non è stato un atto di coraggio. Il coraggio è quotidiano, nelle piccole cose. Per il resto, credo che nessuno debba sentirsi obbligato a dichiarare qualcosa sulla propria sfera affettiva».

Due estati fa ti sei unito civilmente a Riccardo Mannino, tuo compagno da 17 anni.

«Il nostro è un rapporto di amore, complicità, comprensione. L’unione gli ha dato un valore non solo simbolico. Ora posso dire: “Ecco mio marito” della persona a me più vicina».

Viene mai negli studi tv?

«Solo alla “prima”. Era alla prima conduzione del Tg della sera, viene alla prima puntata di “La vita in diretta” e di “Ballando con le stelle”».

Un tuo difetto?

«Sono puntiglioso e preciso. Da giovane ero maniaco dell’ordine e della pulizia, ora sono più indulgente».

Da un anno sei vice direttore dell’Intrattenimento Day Time. Da qui a direttore il passo è breve.

«Non è una carriera che mi interessa a questo punto della mia vita. Anche quando mi chiedono se andrei a fare il direttore di un tg, io rispondo di no. Ho ancora voglia di sperimentare».

Quand’è che spegni la tv?

«D’estate. Non facendo vacanze durante l’anno arrivo a giugno con tutte le ferie da smaltire. Quando finisco “La vita in diretta” non guardo più la tv».

Il telefono lo stacchi mai?

«È sempre silenzioso, non ho lo stress del telefono che suona. E non entra mai in camera da letto».

Z come “zio Alberto”, anzi “Zio Abe”, per finire.

«Per i miei nipoti sono lo zio dei sogni. I più grandi mi seguono e mi scrivono durante “Ballando con le stelle”: “Zio Abe, dai il tesoretto a questo!”. A loro stanno simpatici i concorrenti più bizzarri».