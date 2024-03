Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla, i tre comici di “Michelle Impossible & Friends”

Nel cast fisso di comici, oltre ai confermatissimi Andrea Pucci e Katia Follesa, ci sono tre nuovi ingressi Giusy Cascio







Dal 6 marzo, per tre puntate evento su Canale 5, torna il fortunato one woman show di Michelle Hunziker "Michelle Impossible & Friends". Tra le novità di questa terza edizione, ci sarà la parodia della soap "Terra Amara", dal titolo che rende omaggio ai natali svizzeri della conduttrice, “Lugano Amara”, con il commento della Gialappa’s Band. Nel cast fisso di comici, oltre ai confermatissimi Andrea Pucci e Katia Follesa, ci sono tre nuovi ingressi: Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Li abbiamo intervistati per farci raccontare che ruolo hanno nello show.

Alessandro Betti

Milanese, è entrato nel cast di “Zelig” nel 2014 con il celebre personaggio di Sdrumo, il rapper di Baranzate di Bollate. Di recente è stato nel cast del “GialappaShow” ed è anche attore cinematografico. I suoi ultimi film sono “Mollo tutto e apro un chiringuito” (2021) e “Natale a tutti i costi” (2022).

Alessandro, che ruolo avrà nello show?

«Farò due personaggi: sarò Michello, il gemello di Michelle, con la sua stessa capigliatura. Il fratello che vorrebbe essere capace di far tutto come lei, ma com’è inevitabile fallisce miseramente. E poi farò Joe Ketto, un finto cantante famoso negli Anni 80, che somiglia a uno di quelli scoperti da Claudio Cecchetto che fanno il genere italo disco, per intenderci. Un po’ invecchiato, ritroverà le sue fan di un tempo, più attempate e cercherà di sfondare col nuovo tormentone “Pastis d’amour” (un brano scritto da Danti, ndr)».

Com’è nata l’amicizia con Michelle?

«L’ho conosciuta quando conduceva “Zelig Event” assieme a Christian De Sica. Io ai tempi ero Sdrumo, il rapper che non sapeva fare le rime, un problema grave… Lei presentava ed era bravissima. Ma me la ricordo già anni prima, quando era stata anche ospite di Ale e Franz, a “Buona la prima”. Quest’anno, complici gli autori e la Gialappa’s Band mi ha chiamato per fare questa esperienza».

Michelle le ha dato un soprannome?

«Ormai mi chiama Michello, come il gemello. Ma in genere in trasmissione mi chiamano tutti “Alebetti”, una parola sola».

Lo scherzo più divertente che le ha fatto dietro le quinte?

«Impossibile farle scherzi, perché lei è concentratissima e straimpegnata a fare tutto. Con gli ospiti canta e balla. Lavora tantissimo per prepararsi. Ma nei pochi momenti di pausa non perdiamo occasione, con Katia Follesa, Pucci e gli altri, di ridere tra noi e prenderci tutti un po’ in giro».

La sua “mission impossible”?

«L’organizzazione. Sono un disorganizzato cronico. L’incubo della mia commercialista che mi deve sempre rincorrere perché dimentico scadenze e appuntamenti, non ce la faccio proprio a tenerli a mente, non sono capace».

Che cosa la fa ridere, personalmente?

«Amo il genere di comicità anglosassone, gli inglesi e gli americani. Adoro Bill Murray e Ricky Gervais, che partono da personaggi seri, plausibili. E, molto immodestamente, cerco sempre di ispirarmi a loro».

Valentina Barbieri

Romana, seguitissima sui social per le sue imitazioni, un fenomeno con “Generazione LOL” (serie comica su TikTok) è stata nel cast del “GialappaShow”.

Valentina, quale sarà il suo apporto al programma?

«Imiterò Michelle. Mi vedrete nel suo camerino e succederanno delle cose più volte durante la puntata».

Ha imitato tra le altre, Giorgia Meloni, Ornella Vanoni, Giulia De Lellis, Francesca Fagnani e Chiara Ferragni. Ora per la Hunziker su che cosa punterà?

«La chiave comica che ho trovato è che lei dice spesso la parola “gasati”. Così, quando sono lei, chiederò al mio team: “Siete gasati?”. Michelle considera i suoi collaboratori dei fratelloni, io invece nell’imitazione farò in modo che si dimentichi i loro nomi…».

Come è diventata amica di Michelle?

«Ci siamo conosciute sul web. Mi ha scritto lei sui social quando la stilista Elisabetta Franchi, che imitavo, le ha detto che si divertiva molto a guardarmi nei suoi panni. Così Michelle, che non ha mai avuto imitazioni, mi ha cercato per “buttarmi dentro” in questa nuova avventura».

E si è divertita con la sua imitazione?

«Molto. Era contentissima. Ha avuto la capacità di farmi sentire subito a casa, è fantastica».

Se fosse al contrario, se Michelle volesse imitarla, quale sarebbe il suo punto debole su cui “infierire”?

«Le consiglierei di puntare sulla mia timidezza. Sono una timidona, anche se non si direbbe».

Ci tolga una curiosità: si è poi laureata in Ingegneria delle Telecomunicazioni?

«Non ancora, mi mancano sempre tre esami: Elettronica, Elaborazione numerica di qualcosa e un altro di cui non ricordo il nome. Ma è dura. Bisogna frequentare, alla Sapienza. Richiede costanza, concentrazione e tempo che al momento, tra impegni televisivi e online, non ho a disposizione. E va bene, perché vuol dire che le cose nel mondo dello spettacolo stanno andando per il verso giusto».

Quando sarà, dove appenderà il diploma?

«A casa dei miei genitori, perché ci tengono alla laurea e per ripagarli di tutti i sacrifici fatti per permettermi di studiare».

Scintilla

Vero nome Gianluca Fubelli, romano. Nel 2006 ha avuto una parte nel film “Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me” di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono. Nel 2017 e nel 2019 ha condotto “Colorado” e nel 2022 e nel 2023 è stato nel cast di “Back to school”.

Gianluca, sarà la “scintilla” comica a “Michelle Impossible & Friends”. Come accenderà la miccia delle risate?

«Premessa: quando mi hanno chiamato non sapevo cosa fare. Erano tutti no. Sono arrivato lì e Katia faceva il suo, Pucci idem, Ale faceva i personaggi, Valentina le imitazioni. E io? Da qui l’idea di darmi il ruolo di quello che vuole fare tante cose, ma alla fine c’è chi gli ruba le idee e, per un motivo o per un altro, non combina nulla. Da qui nascono situazioni d’imbarazzo che scatenano gag esilaranti. E poi, come alcuni ospiti e i colleghi, sarò nel cast di “Lugano Amara”».

Che parte farà?

«Posso anticiparvi che nella seconda puntata faccio una brutta fine, ma poi nella terza “riciccio” fuori. Quello che si fa per risparmiare, facendo fare allo stesso attore più di un ruolo, insomma».

È molto “friend” di Michelle?

«Ci siamo conosciuti per questo progetto. E devo dire che ho scoperto una donna vera, non costruita: lei è come appare in tv. Non finge ed è di una simpatia unica».

Apprezza il suo lato comico?

«Michelle ha dei tempi comici pazzeschi e una comicità molto fisica. Tra l’altro, ci tiene molto a essere presa in giro perché è la prima a divertirsi. Ai Gialappi dice: “Dai, massacratemi!”. E poi scoppia a ridere».

Lei è più un tipo da gag, da barzelletta o da motto di spirito?

«Le barzellette non le so raccontare. Sono uno da battuta, più situazionista. Adoro Pucci: nei suoi spettacoli a teatro non dà tregua, si ride fino alle lacrime senza mai fermarsi».

Faccia sorridere adesso i lettori di Sorrisi.

«Oddìo, bella sfida. Forse direi loro: guardatemi! Se riesco a far ridere io Michelle possono farcela tutti!».