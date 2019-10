Alessandro Preziosi e i suoi personaggi nelle fiction

30 Ottobre 2019 | 11:00 di Beatrice Mastromatteo

Arriverà in primavera su Canale 5 la nuova fiction che vede protagonista Alessandro Preziosi, nei panni di un investigatore. Ancora in bilico è il titolo: sarà "Scomparsi" o "Masantonio"? La caratteristica principale del personaggio da lui interpretato è la capacità di immedesimarsi completamente nelle storie delle persone scomparse su cui indaga. Non si sa ancora molto riguardo questa fiction, la cui trama unisce il poliziesco al thriller, ma quel che è certo è che l'attore è un vero habitué del genere. Sin dagli esordi della sua carriera, l’attore napoletano ha infatti preso parte a numerose fiction e soap opera.



Tra i personaggi cui il grande pubblico è sicuramente rimasto più affezionato c'è quello del conte Fabrizio Ristori, protagonista di “Elisa di Rivombrosa”. Qui Preziosi era al fianco di Vittoria Puccini, con la quale proprio sul set ha intrapreso una relazione durata sei anni. L’ultima miniserie tv in ordine cronologico in cui l'abbiamo visto recitare è “Non mentire”, un avvincente thriller in cui veste i panni di un personaggio complesso. Preziosi non è nuovo a questo tipo di ruoli: basti pensare a “Sotto copertura - La cattura di Zagaria”, in cui interpreta il capo clan dei casalesi Michele Zagaria. Insomma, l’attore napoletano dimostra il proprio talento e la propria versatilità proprio grazie all’interpretazione di ruoli tanto diversi e distanti fra loro.

Vediamo ora alcuni dei numerosi personaggi cui ha dato vita negli anni.