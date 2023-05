Alfio Bottaro è il tuttofare di Antonella Clerici in “È sempre mezzogiorno!”

A lui spetta intrattenere gli ospiti, creare siparietti divertenti con i suoi buffi travestimenti, disturbare i cuochi mentre sono al lavoro... Simona De Gregorio







Ognuno ha il suo ruolo preciso a "È sempre mezzogiorno!", il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici: dal panificatore Fulvio Marino alla nutrizionista Evelina Flachi. Ma non Alfio Bottaro, il simpaticissimo tuttofare. A lui, infatti, spettano più compiti: intrattenere gli ospiti, creare siparietti divertenti con i suoi buffi travestimenti, disturbare i cuochi mentre sono al lavoro... E grazie alla sua simpatia è entrato nel cuore del pubblico. Dopo aver conquistato quello di Antonella, che l’ha voluto accanto a sé nel programma.

Alfio, ci dica come è nato tutto.

«Ho incontrato Antonella grazie a Vittorio (Garrone, il compagno della Clerici, ndr). Ci conosciamo da quando eravamo bambini. Siamo cresciuti tutti e due a Grondona (AL), a pochi chilometri da Arquata Scrivia, dove si sono trasferiti nella loro casa nel bosco. Così abbiamo iniziato a frequentarci, e quando Antonella stava per tornare in tv con "È sempre mezzogiorno!", mi ha detto “Ti porto con me”. Dopo qualche tempo sono stato convocato dalla redazione del programma. Pensavo fosse uno scherzo di Vittorio. Allora ero ancora vicesindaco e ho portato con me il sindaco... come testimone. Così se fosse stata una burla come pensavo, almeno ci saremmo fatti un pranzetto a Milano (dove viene registrato il programma, ndr)».

E invece...

«Era tutto vero. Ho fatto il provino e dopo qualche giorno mi hanno telefonato per dirmi che avevo passato la selezione. Confesso che la prima settimana se avessi avuto la bacchetta magica sarei sparito, tanto mi sentivo fuori luogo. Ma poi mi sono ambientato benissimo».

Beh, avrà anche imparato tante ricette e consigli per una sana alimentazione da Evelina Flachi...

«Evelina è simpaticissima. Continua a prendermi di mira: non devi mangiare questo, non mischiare le proteine...».

E lei segue i suoi suggerimenti?

«Noooo. Mi dice che devo mangiare più verdure. E io le rispondo: “Evelina, io vengo da un paese dove l’insalata la mangiano solo le caprette!” (ride). E poi se dimagrisco troppo che succede? La mia forza è la pancia a tartaruga... messa in orizzontale, però! (ride)».

Nel programma scrosta l’etichetta delle pentole per vedere se il concorrente ha vinto. Ma lei li lava i piatti a casa?

«Sì, certo. Ma a cucinare, invece, pensa mia mamma, con la quale vivo. Ha 90 anni ma fa tutto lei, o quasi».

E lei non le dà una mano?

«Eccome. Chiamo ogni tanto una signora che la aiuta nelle faccende domestiche (ride). Scherzo, a casa non faccio molto ma mi piace curare l’orto, tagliare la legna... costruisco taglieri e dei bellissimi bastoni con le corna di cervo e daino che trovo nei boschi. Li ho regalati anche ad Antonella e Vittorio».

Qui siamo nell’ambito degli hobby. Ma nella realtà che tuttofare è?

«Ah, qualsiasi cosa c’è da fare nel mio paese, io ci sono: per riparare un muretto, per spalare la neve in inverno... Per esempio, c’è stata molta siccità nel fiume che scorre all’interno di Grondona. E i pesci stavano morendo. Perciò li abbiamo portati in un altro fiume pieno di acqua perché sopravvivessero».

E se Antonella ha bisogno, lei offre il suo aiuto?

«No, non c’è bisogno. Hanno chi cura il giardino, la casa, i cavalli... Però li invito a cena».

E la prepara lei?

«No, mamma. Che fa un ottima torta di riso salata. Mentre Antonella porta il suo vitello tonnato, che è spettacolare!».

Conosce anche Maelle, la figlia 14enne di Antonella...

«È deliziosa, una ragazzina dolcissima. Io per lei sono come uno zio!».

Va d’accordo con i cani di casa Clerici, Pepper, Simba e Argo?

«Molto, anche se quando vado da loro, ci vuole un po’ per prendere confidenza con Argo (di razza Rhodesian, ndr): incute sempre un po’ di timore».