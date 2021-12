“All together now Kids”, Michelle Hunziker: «Festeggio con bambini e tartine!»

Il 25 dicembre è in tv e a noi racconta cos’è per lei il Natale Paolo Fiorelli







Se fate un regalo a Michelle Hunziker mi raccomando, non dimenticate il biglietto! «Ci resterei malissimo» dice la conduttrice. «Per me il biglietto è più importante di tutto. Quando ero bambina nella mia famiglia ognuno doveva scrivere una poesia per la persona a cui faceva un dono. E a casa ho uno scrigno pieno dei biglietti di mamma...». Ma perché stiamo parlando di questo? Perché Michelle ha preparato per noi un regalo di Natale: una puntata speciale del suo show musicale tutta dedicata ai bambini: “All together now Kids”. E questa intervista è... il biglietto di presentazione.

Michelle, come è nata questa nuova versione?

«È stata un’idea mia e del regista Roberto Cenci. Ci siamo detti: non sarebbe magica una puntata dove i bambini sono i protagonisti? I fatti ci hanno dato ragione: loro sono divertentissimi, hanno conquistato anche la giuria. In particolare J-Ax: preparatevi, lo vedrete piangere sempre. Lui è un papà, i bambini emozionati lo commuovono».

Come avete scelto tutti i piccoli concorrenti?

«Sono bambini, non aspiranti artisti. Lo spirito competitivo è attenuato rispetto al programma normale: è più una grande festa, con premi finali per tutti».

Canteranno canzoni da bambini o da grandi?

«Scherza? Sono informatissimi sulle ultime tendenze musicali. Si va da Mengoni allo swing jazz. E ce n’è uno di 6 anni che imita alla perfezione Damiano dei Måneskin. Non a caso ha portato “Zitti e buoni”».

E a casa vostra? Le sue bambine amano cantare?

«Ogni mattina, quando porto a scuola Sole e Celeste, facciamo il concerto: abbiamo il tempo per quattro canzoni esatte. I loro preferiti sono Ariana Grande, i Måneskin e Miley Cyrus. Guai se non ho la musica pronta!».

Lei era una bambina canterina?

«Molto. Anche perché sono cresciuta in una casa dove la musica era sempre nell’aria. Papà suonava il pianoforte e mio fratello studiava al conservatorio. Ascoltavo U2, Whitney Houston, Barbra Streisand e i Police... ma la mia canzone preferita era “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri. La cantavo a squarciagola».

La puntata andrà in onda a Natale e quindi è inevitabile chiedere... cos’è il Natale per lei? Come lo vive di solito?

«Io ci tengo tantissimo. Mi piace vedere la gioia negli occhi dei bambini, mi ricorda quando ero piccola anch’io e facevo l’albero con mamma e mio fratello, e poi mi sdraiavo sotto per ammirare tutte quelle lucine accese. O quando trovavo davanti alla porta il sacco con i doni di Babbo Natale. Io volevo restare sveglia per vederlo, ma chissà perché mi addormentavo sempre poco prima che arrivasse».

E i regali?

«Il più bello che abbia mai ricevuto era una bicicletta tutta rosa con il cestino bianco che mi è arrivata quand’ero piccola. All’inizio mi prendevano in giro perché tutti gli altri avevano le mountain bike, ma poi è diventata il mio segno distintivo. Ci andavo in giro per Sorengo (il paesino del Canton Ticino in Svizzera dove è nata, ndr) dalla mattina alla sera».

A proposito: in Svizzera ci sono tradizioni diverse da quelle che ha trovato in Italia?

«Ne ricordo una: la festa di Santa Claus il 5 dicembre. Passava per il paese, io mi sedevo sulle sue ginocchia e mi regalava mandarini, noci e cioccolata».

E oggi come lo festeggia il Natale?

«A casa con mio marito Tomaso, Sole, Celeste, Aurora e la famiglia di mio fratello. La sera prima facciamo una cena a base di cappelletti in brodo e il giorno dopo “spolveriamo” gli avanzi... Ma quel che amo di più è la preparazione della Vigilia: metto i dischi natalizi di Sinatra e Bublé “a palla” e comincio a fare tartine, tartine e tartine. Poi scrivo i biglietti dei regali. Mi piace fare doni mirati: magari a marzo, facendo finta di niente, chiedo a qualcuno cosa gli piace, me lo segno e poi... arriva magicamente Natale. La loro espressione di stupore è impagabile».

E dopo Natale cosa regalerà ai suoi fan?

«Vorrei portare sullo schermo uno show tutto mio in due puntate. Ci sto già lavorando con i miei autori e ho anche preparato una lista lunghissima degli ospiti che vorrei. È un po’ una lista dei sogni, ma se tutti diranno di sì... ci vediamo in tv a febbraio!».

Una serata speciale dedicata ai più piccoli

In “All together now Kids”, 15 piccoli artisti si esibiscono sul palco cantando successi italiani o stranieri: alla fine ognuno di loro riceverà un premio. La puntata speciale del game show musicale (prodotto da Endemol Shine Italy) va in onda la sera di Natale in prima serata su Canale 5.