Alla scoperta della principessa Sissi: 7 film e serie tv

Mentre "L'imperatrice" spopola su Netflix, ripercorriamo la storia della principessa Sissi tra piccolo e grande schermo Devrim Lingnau in una scena di "The Empress" Credit: © Netflix







Ci sono icone che non perdono mai il loro smalto, né il loro fascino, non importa quanto a fondo già le conosciamo e quante volte le abbiamo viste raccontare attraverso diversi media (cinema, tv, romanzi): Elisabetta di Baviera, alias Sissi, è una di esse. Il pubblico mondiale va pazzo per lei da oltre settant'anni (datato 1954 il primo film con Romy Schneider, volto incancellabile della sovrana) e solo nel 2022 Sissi è protagonista di due opere che non potrebbero essere più diverse: "Corsage", dramma in costume presentato al Festival di Cannes, con la Vicky Krieps di "Il filo nascosto", e "L'imperatrice", serie che ha di recente esordito su Netflix ed è già in top ten.

In "L'imperatrice" seguiamo il turbolento ingresso alla corte austriaca di una Sissi ribelle e spensierata, già innamoratissima di Franz e in procinto di convolare a nozze: i reali non la vedono di buon occhio, ma lei non si lascia piegare. Uno dei molti aspetti, romanzati e non, della biografia di Sissi che tv e cinema hanno raccontato per anni...