“Allevi in the Jungle”, Giovanni incontra gli artisti di strada

14 Dicembre 2020 | 13:43 di Antonella Silvestri

Scende dal piedistallo del mondo accademico per incontrare gli artisti di strada che esprimono il proprio talento nelle vie, nelle piazze o sul lungomare delle città. Il maestro Giovanni Allevi, compositore, pianista filosofo e scrittore sarà protagonista assieme ai “busker” di “Allevi in the Jungle”, la docu-serie che sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 21 dicembre.

Si tratta di un viaggio itinerante lungo l’Italia tra storie di vita, musica e arte in un sorprendente scambio umano e professionale. Queste le prime parole di Allevi: «Sono per natura timidissimo e chiuso nel mio mondo, avvolto dalla Musica, ma ho sentito che fosse il momento di aprirmi con entusiasmo ad una avventura filosofica e sovversiva, in grado di raccontare le forme del cambiamento e la capacità di adattamento, che in questo momento storico più che mai siamo portati ad esplorare. Con “Allevi in the jungle" voglio mettere in atto una piccola rivoluzione, far conoscere la potenza e la ricchezza della strada, e dimostrare che anche da lì può nascere l'arte, la ricerca, la cultura, soprattutto la capacità di ripartire ogni volta, di imparare dalle proprie fragilità, di scoprire come rimanere fedeli a se stessi nonostante le difficoltà. Lo scopro dalle parole libere e creative di persone visionarie, che fanno ciò che amano senza curarsi del riscontro esterno, che vivono controcorrente, che sono se stesse in un mondo annoiato che ci vuole tutti incasellati ed omologati».

«Quando Giovanni Allevi ci ha proposto questo progetto ci siamo innamorati immediatamente dell’idea. La possibilità di raccontare questa forma di arte, così integrata nel territorio urbano e così facilmente accessibile a tutti, ci è sembrata subito l’occasione per proporre al pubblico di RaiPlay un vero e proprio viaggio culturale alla scoperta di mille storie, volti, talenti che grazie a Giovanni Allevi, diventano pure emozioni» spiega Elena Capparelli Direttore di RaiPlay.

La docu-serie, nata da un'idea di Maurizio Monti, Giovanni Amico, Giovanni Allevi e Achille Corea - che ne hanno curato la scrittura assieme a Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli - è diretta da Simone Valentini. Dal 21 dicembre saranno disponibili le prime quattro puntate del progetto (prodotto da Twisterfilm per RaiPlay) della durata di 25 minuti, ambientate a Roma, Torino, Trento e Ferrara. Dal 24 dicembre, inoltre, sempre su RaiPlay, arriva uno speciale natalizio di 40 minuti, girato a Milano.