Alvin: «La musica è il mio amore. Ma ora sogno un quiz»

Conduce "Battiti Live" con Ilary Blasi e a Sorrisi racconta come è nata la loro amicizia che dura da oltre vent’anni. Tra uno scherzo e l’altro Stefania Zizzari







Sul palco del “Cornetto Battiti Live”, su Canale 5, Alvin affianca Ilary Blasi ed è tornato dopo tanti anni alla conduzione di un programma musicale.

Innanzitutto una curiosità: come si arriva dal nome Alberto Bonato ad Alvin?

«Per due motivi. Il primo è l’amore per il mondo anglosassone. L’altro è che il nome Alberto, così “elegante”, non si adattava alla mia identità: ero un ragazzino che voleva vivere la musica».

Alvin l’ha inventato lei?

«L’abbreviazione di Alberto è Albi, da lì i miei amici hanno cominciato a chiamarmi Alvi e poi Alvin».

Fin dai tempi di “Top of the Pops” (con Ilary Blasi) la musica è il filo conduttore della sua carriera. Ora torna a “Battiti Live” con due elementi ricorrenti: la musica e... Ilary.

«Poter tornare adesso su un palco musicale così importante come “Battiti Live” accanto a un’amica come Ilary è un regalo immenso. Non posso chiedere di meglio».

La sua hit dell’estate?

«“Come un tuono”, Rose Villain e Guè. La ascolto sempre quando mi alleno».

La canzone dell’estate della sua vita?

«Per un appassionato di musica come me, questo è un domandone (ride). È difficile dirne una... Forse “Ragazzo fortunato” di Jovanotti perché rappresenta la gratitudine di fare le cose che mi piacciono».

Quando vi siete conosciuti lei e Ilary?

«Era il 2001, facevo un programma su Italia 1 che si chiamava “Speed” e avevo ancora i capelli dritti e decolorati. Ero ospite di Gerry Scotti a “Passaparola” e lei era una delle Letterine».

La prima impressione che ne ha avuto?

«Dopo averla incontrata lei ha finto di non riconoscermi. Da allora non abbiamo mai smesso di scherzare e prenderci in giro. È sempre stato così. Non ce la siamo mai presa perché ci conosciamo talmente tanto che non prendiamo mai nulla sul personale».

Non avete mai litigato?

«Come no? Ci sono stati anche quei momenti, ma si sono sempre risolti subito. Sono capitati scherzi un po’ più fastidiosi di altri ma la nostra amicizia è sempre salda».

Per lavoro viaggia parecchio. La prima cosa che mette in valigia prima di partire?

«Adesso gli occhiali perché non ci vedo più da vicino (ride). Ma nel corso degli anni sono cambiato molto. Nel 2019 in Honduras (dove era inviato di “L’isola dei famosi”, ndr) nei momenti morti ho cominciato a giocare a basket e mi sono appassionato allo sport e all’arte. Quindi due sono gli elementi che non possono mai mancare nella mia valigia: gli elastici e qualsiasi cosa serva per fare sport, e una tavoletta grafica per le mie creazioni artistiche».

Lei ha fatto l’inviato a “L’isola dei famosi” per cinque edizioni. Le è mancata quest’anno?

«No. Ho vissuto quasi un anno e mezzo in Honduras nella mia vita, cosa che non avrei mai pensato perché dopo il primo anno non avrei più voluto farla».

Come mai?

«È stata una esperienza complessa dal punto di vista professionale, perché sei dall’altra parte del mondo con il fuso orario, con il caldo, con una umidità pazzesca, sei in diretta quattro ore alla settimana, spesso manca l’elettricità, l’acqua calda, ci si lava i denti con l’acqua della bottiglia…».

E poi che è successo?

«Quando la vita ti dice: “Lo devi fare ancora e ancora”, mi sono chiesto: “C’è qualcosa che devo imparare da questa lezione?”. E in effetti c’è stato: questa esperienza mi ha insegnato moltissimo dal punto di vista professionale e umano, ma ora credo che sia giunta al giusto termine».

Ne è sicuro?

«Guardi, ogni edizione l’ho chiusa dicendo che sarebbe stata l’ultima. Per me la vita è fatta di momenti, io faccio qualunque cosa come se fosse la prima e l’ultima: la prima, perché abbia quell’emozione che hanno le cose fatte per la prima volta; l’ultima, perché poi non mi devo montare la testa nel dire “la rifarò”. Il mondo oggi cambia talmente in fretta...».

Quindi in Honduras non ci tornerebbe in vacanza?

«Credo di no, l’ho vissuto abbastanza. Però, a pensarci, ci sono dei posticini dove una settimana la farei!».

Un paese che vorrebbe visitare?

«Il Giappone. Lì abbiamo dei parenti. Lo zio di mia moglie è sposato con una giapponese, i cugini dei miei figli parlano giapponese e mio figlio ha voluto imparare la lingua. Non appena ci sarà l’occasione andremo».

Quando è insieme ai suoi figli, Tommee e Ariel, cosa le piace fare?

«Siamo in estate e andremo in montagna. Abbiamo una tradizione di famiglia: andare tutti insieme al rifugio Vajolet, in Val di Fassa, una camminata molto intensa ma non difficile. Mi piace perché è un modo di spiegare la vita ai miei figli».

Cosa intende?

«Ci sono momenti in cui cammini in mezzo al bosco in pianura, senti il profumo dei pini, vedi gli scoiattolini e ti trovi in un mondo fiabesco, bellissimo. Poi però ci sono anche i tratti in cui la strada diventa ripida e faticosa, sei sotto il sole, sudi, hai sete, ti vuoi fermare, non hai fiato. Ma solo se riesci a superare queste difficoltà arrivi in fondo».

Dal punto di vista musicale avete gusti in comune?

«A livello pop più con Ariel, a livello di ricerca musicale con Tommee».

Un cantante che le hanno fatto scoprire loro?

«Alfa me l’ha fatto conoscere Ariel. Ho scoperto che è molto piacevole, un bravo ragazzo, pulito, che fa una bella musica. Leggera e profonda allo stesso tempo».

Qual è il suo sogno nel cassetto professionale?

«Il mio atteggiamento nei confronti di questo lavoro è cambiato. È chiaro che lo adoro e continuo a farlo con gioia e passione, ma dove mi porterà non lo so e non lo voglio neanche sapere».

Un’idea ce l’avrà...

«Io so che tipo di intrattenimento televisivo mi piace fare e quindi cerco di andare in quella direzione. Mi piacciono i game show, l’intrattenimento leggero che però sia anche educativo. Quindi direi che mi piacerebbe condurre un bel quiz».