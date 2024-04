Amadeus, l’incredibile storia del conduttore gentile

È arrivata la conferma ufficiale: dopo l’addio alla Rai, Ama debutterà in autunno sul Nove Solange Savagnone







Il 15 aprile Amadeus ha ufficializzato l’addio alla Rai. In autunno debutterà sul Nove (ha firmato un accordo per quattro anni) dove condurrà un programma di access prime time (l’orario dopo il Tg1, per intenderci) e due di prima serata, oltre a sviluppare nuovi format di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo Warner Bros. Discovery. Lascia così ad altri la complicata gestione del “post Ama” in Rai. Chi si occuperà del Festival di Sanremo? Chi presenterà “Affari tuoi” e il Capodanno su Rai1? Vedremo. Quel che è certo è che con questo addio si apre una nuova era, sia per lui sia per la tv di Stato. A 61 anni Amadeus ha ancora voglia di voltare pagina. Lui, che di sfide ne ha affrontate e vinte tante nella sua lunga carriera. Ripercorriamole insieme.

La famiglia è al suo fianco

Amadeus è marito di Giovanna Civitillo dal 2009, che ha poi sposato anche in chiesa dieci anni dopo il rito civile: «Ci teniamo molto, siamo molto credenti», aveva dichiarato lei. I due si erano conosciuti nel 2003 a “L’Eredità”, dove la ballerina divenne famosa per la celebre mossa della “scossa”. Ma il loro non è stato un colpo di fulmine: «Quando lei è arrivata la prima volta nel corpo di ballo, mi ha colpito immediatamente per il modo di fare. Non cercava di passare davanti a tutti i costi, non sgomitava, non era aggressiva, era composta ed elegante, prima che evidentemente bella. Ma abbiamo cominciato a frequentarci molto gradualmente. E il sentimento è cominciato lentamente (...)» ci raccontava lui stesso nel 2005. Amadeus e Giovanna hanno un figlio, José, chiamato così in omaggio all’ex allenatore dell’Inter del “triplete”, Mourinho. Ama è infatti tifosissimo della squadra nerazzurra. Il conduttore ha anche un’altra figlia, Alice, nata da un precedente matrimonio.

Tutto inizia con un provino a Blu Radio star

Nato a Ravenna e trasferitosi a 6 anni a Verona per il lavoro del padre Corrado, istruttore di equitazione, Amedeo Umberto Rita Sebastiani debutta come disc jockey a 17 anni. Avete presente la classica storia della ragazza che accompagna un’amica a un provino? Ecco, la sua prima volta in radio avviene esattamente così. Un amico gli chiede di accompagnarlo a fare un provino per Blu Radio Star e prendono Amedeo: «Ero un ragazzino impacciato, dovevo combattere con la timidezza. Ma mi accorgevo che quando organizzavo una festa tra amici e mettevo i dischi o parlavo al microfono, quella timidezza spariva» ha dichiarato. Il mestiere gli piace, guadagna qualche lira, lavora nei locali, cambia varie emittenti. Ma il suo sogno “impossibile” è fin da bambino fare il presentatore in tv, come ha raccontato lui stesso a Sorrisi: «Pesavo molto, più di cento chili, avevo gli occhiali e una testa di capelli così. Ho studiato dizione, recitazione. Ma erano tutte porte chiuse. Magari avessi uno che mi raccomanda, mi dicevo. Ma non conoscevo nessuno e non riuscivo a entrare da nessuna parte. Provini su provini, da Costanzo, da Baudo, che aspettai fino alle 2 di notte. Tutti mi dicevano: “Portami una cassetta con quello che hai fatto”. Ma che cosa portavo, se in tv non c’ero mai stato?».

L’incontro che gli cambia la vita

Nel 1985 Vittorio Salvetti, patron del Festivalbar, arriva a Verona. E qui Amedeo lo aspetta al varco: «Lo attesi per sei ore nel suo hotel. “Che cosa vuoi fare?” mi chiese quando lo incontrai. “Il presentatore” risposi. “Beh, vieni, ti presento Claudio Cecchetto” mi disse e mi portò all’Arena. Nel 1986 il Festivalbar lo conduceva Gerry Scotti, che ammiravo tantissimo. Salvetti mi presentò Claudio Cecchetto (produttore discografico e disc jockey, ndr) e subito gli dissi una bugia. Lui mi aveva chiesto se abitavo a Milano perché cercava un conduttore per Radio Deejay e io gli dissi di sì. “Allora, vieni a condurre alle sette del mattino” concluse. Così ogni mattina partivo alle quattro e mezzo da Verona con un locale per Brescia, dove c’era il diretto che mi portava, alle sei e mezzo, a Milano. Alle sette ero in radio. Alle nove davo la linea a Gerry. Che ebbrezza». Radio Deejay è la sua grande scuola e ci resterà fino al 1994. Saranno anni magnifici, incontrerà quello che diventerà il suo amico fraterno, Fiorello, ma anche Jovanotti, Marco Baldini, Nicola Savino e Luca Laurenti. Tra l’altro, è stato proprio Cecchetto a cambiargli il nome, prendendo spunto dalla canzone “Rock me Amadeus” di Falco.

Il debutto al Festivalbar

Il ragazzo ha talento. Nel 1988 fa il suo esordio in tv partecipando a “1, 2, 3 Jovanotti” su Italia 1. Poi, dopo un provino, viene promosso alla conduzione dei programmi musicali “Deejay Television” e “Deejay Beach”, sempre su Italia 1, accanto a Jovanotti, Fiorello e Leonardo Pieraccioni. Una bella scuola, che gli vale la promozione, nel 1993, alla conduzione del Festivalbar su Italia 1 accanto a Claudio Cecchetto, Fiorello e Federica Panicucci. Ottiene un successo strepitoso che si ripete nelle estati successive, affiancato da diverse conduttrici (come Alessia Marcuzzi, nel 1996, sopra). Mediaset gli offre tante opportunità. Lavora accanto a Lorella Cuccarini a “Buona domenica” nel 1996. Poi arrivano “Matricole” e “Meteore”. Ma nel gennaio del 1999 cambia tutto e passa in Rai.

Il figlio prediletto di mamma Rai

Il 1999 è un anno ricco di soddisfazioni per Ama. Dopo aver condotto “Festa di classe” su Rai2, gli affidano “Domenica in” su Rai1. Un anno dopo trova una collocazione perfetta per lui: la fascia preserale, prima con “In bocca al lupo!” poi con “Quiz show”. Ma la data da incorniciare è il 29 luglio 2002: su Rai1 debutta “L’Eredità”, programma ideato dallo stesso Amadeus con Stefano Santucci, basato su un format argentino. Il quiz ottiene un successo strepitoso. Tanto che poi Ama conduce diverse serate speciali, e nel 2004 la prima edizione del reality show “Music Farm”. La Rai lo gratifica in tutti i modi, ma nonostante questo il 19 maggio 2006 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset con un contratto milionario che lo vincola per due anni: dal primo settembre 2006 al 31 agosto 2008.

Gli anni della grande crisi

Quelli in Mediaset sono gli anni più difficili per il conduttore. Doveva rifare il Festivalbar, ma all’ultimo la Rai non gli dà la liberatoria, mentre il nuovo preserale scritto da lui e dal suo gruppo di autori “Formula segreta” si rivela un flop. Anche “1 Contro 100” e “Canta e vinci” con Checco Zalone (adattamento italiano dello show americano “Don’t Forget the Lyrics!”, ora condotto sul Nove da Gabriele Corsi) non vanno bene. Come lui stesso ha raccontato: «Ci sono matrimoni che non funzionano e il mio con Mediaset è stato così. In tre anni ho lavorato otto mesi, non mi era mai successo». Così nell’autunno del 2009 torna da mamma Rai dove gli affidano “Mezzogiorno in famiglia” su Rai2 (ci resterà fino al 2016). Per fortuna, in quegli anni bui può sempre contare sul suo primo amore, la radio (su Rtl 102.5 conduce “Casa Sebastiani”, dal 2008 al 2009, e “Miseria e nobiltà”, dal 2010 al 2017). Nel settembre 2013 succede una cosa importante per la sua carriera: Carlo Conti lo chiama come concorrente a “Tale e quale show” e lui, con grande umiltà, accetta di mettersi in gioco. Il pubblico impazzisce per la grinta e l’impegno del conduttore, che viene supportato anche da Fiorello nella sua “Edicola Fiore”. Fu un vero rilancio professionale. Amadeus rimonta in sella e dal 1° giugno 2014 (otto anni dopo “L’Eredità”) torna al preserale di Rai1 con “Reazione a catena”, ottenendo ottimi ascolti. Nel 2015 presenta la prima edizione di “Stasera tutto è possibile” e segna un altro successo. Dal 20 marzo 2017 esordisce nell’access prime time di Rai1 con “Soliti ignoti - Il ritorno” che va in onda fino al 2023, quando Amadeus passa a condurre “Affari tuoi”.

Il successo di Sanremo

A consacrarlo definitivamente è il Festival di Sanremo. Punto interrogativo nel 2020, quando lo conduce per la prima volta (e anche lì, accanto ad Amadeus, c’è l’amico di sempre, Fiorello), in cinque edizioni rilancia la kermesse musicale con risultati strepitosi. Gli ascolti passano da una media di 10,114 milioni nel 2020 e uno share del 54,78% agli 11,4 milioni di media di quest’anno, con uno share del 65,44%. Clamorosa la raccolta pubblicitaria che è salita dai 37 milioni del 2020 ai 60 milioni del 2024. Senza contare il successo di moltissime canzoni e cantanti in gara. È l’apice della sua carriera, il momento in cui “la festa è al suo culmine”, quello in cui, secondo i saggi, bisognerebbe andarsene. E lui fa esattamente così. Saluta e ringrazia tutti con il suo solito garbo, e se ne va. Verso nuove avventure. In bocca al lupo, Ama.