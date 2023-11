“Amazing Fabio De Luigi”, che fatica essere premiato!

De Luigi è la “vittima” di uno show su Prime Video Fabio De Luigi Credit: © Prime Video Paolo Fiorelli







La trama sembra semplice: Fabio De Luigi deve ritirare un premio e noi lo seguiamo dietro le quinte. Peccato (per lui) che prima dovrà affrontare molte prove e subire un sacco di scherzi. È la formula del “prank show”, ancora poco frequentata in Italia. Su Prime Video dal 3 novembre.

«Questo Amazing Award, il “prestigioso premio” che dovrei ritirare, è tutto un pretesto per mettere in scena un programma originale, direi addirittura sperimentale» spiega il comico romagnolo. «Che poi è il motivo per cui ho accettato. Mi piaceva l’idea di misurarmi con un linguaggio innovativo. Ci saranno ospiti che però non verranno annunciati col classico ingresso in studio con l’applauso, ma parteciperanno attivamente allo show, che ha diverse anime: momenti di improvvisazione, sorprese preparate dagli autori a mia insaputa (alle quali dovrò reagire, spero in modo divertente) e sketch più classici dove torneranno i miei personaggi più popolari, come l’imitazione del re della pasticceria Iginio Massari».