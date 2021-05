Amici 20: ecco perché Giulia Stabile ha vinto

La ballerina dalle mille insicurezze ha vinto il talent con il valore della semplicità Alessandro Alicandri







Nella puntata del 15 maggio, Giulia Stabile, tra imbarazzo e gioia, ha sollevato la coppa di Amici. Perché la ballerina ha vinto? Il motivo è molto semplice: è stata l'anima di questa edizione: con il suo carattere frizzante, insicuro e fortemente spontaneo ha creato un'identificazione totale con il pubblico. Sia con quello giovane, sia con i fan storici del programma.

Attenzione però: non ha vinto solo il personaggio ma anche il talento. Sul palco ha portato il frutto di anni di preparazione e grandi margini di crescita che si sono visti non solo in termini tecnici, ma soprattutto nell'atteggiamento un po' più spavaldo e sempre molto personale con il quale ha affrontato ogni sfida. Le sue esibizioni al Serale, specie quelle in solitaria, hanno sempre emanato un forte calore, comprensibile non solo da chi conosce e ama la danza.

Non c'entra proprio niente il fatto che abbia una relazione con Sangiovanni, (arrivato secondo): già ben prima di quel loro primo bacio e della tenerissima storia d'amore che abbiamo visto in casetta, Giulia aveva già rapito tutti con le sue esibizioni e con la sua risata contagiosa, emergendo in un'edizione con tanti protagonisti tra i quali non si è distinta sgomitando ma rimanendo, semplicemente, se stessa.