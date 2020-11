Amici 2020 torna dal 14 novembre su Canale 5 e Italia 1

06 Novembre 2020 | 16:52 di Alessandro Alicandri

Era già nell'aria ma adesso è ufficiale: la nuova edizione del talent show "Amici" sta tornare con la formazione della nuova classe. A partire da sabato 14 novembre vedremo Maria in studio su Canale 5 alle 14.10 per presentarci tutte le novità dell'edizione numero 20. Da lunedì inizierà poi la versione daily alle 19 su Italia 1. È dal 2014 che la striscia daytime con le avventure dei ragazzi (senza Maria, con vari conduttori tra i quali nell'ultima i ballerini professionisti Lorella Boccia e Marcello Sacchetta) andava in onda su Real Time. Da quest'anno Amici torna dove tutto è cominciato, ovvero su Italia 1. Come certamente molti di voi ricorderanno la prima edizione del programma chiamato "Saranno famosi” ha preso forma proprio lì, nella prima classe di studenti che si esibivano su tutte e tre le discipline del musical: canto, ballo e recitazione.