“Amici 22, il Serale”: cosa è successo nella terza puntata dell’1 aprile

I fatti principali, le sfide e tutto quello che c'è da sapere Alessandro Alicandri







Si è chiusa la terza puntata con un'eliminazione decisamente inaspettata: quella di Samu. Anche il ballerino Mattia ha detto, a fine puntata, di non essersi aspettato la sua eliminazione e di non meritarla. Ecco cos'è successo in questa serata che ha avuto come ospite il duo comico Nuzzo Di Biase.

La prima partita vede il team "Zerbi-Celentano" contro "Todaro-Arisa". La partita viene vinta dalla squadra Zerbi-Celentano. I tre nomi scelti dai professori all'interno della squadra sconfitta sono Federica, Alessio e Wax. Wax è la persona candidata all'eliminazione. In questa puntata il ballottaggio finale sarà solo a tre e ci sarà una sola eliminazione.

Durante la puntata un guanto di sfida ha dato vita a un confronto: Cristiano Malgioglio ha criticato Alessandra Celentano per le parole spese verso Maddalena nella lettera di sfida sulla personalità, ritenendo la giovane ballerina poco espressiva rispetto alla sua Isobel. Maddalena è intervenuta dicendo alla Celentano "C'è differenza tra dire la verità e dire cattiverie".

La seconda partita ritrova la squadra "Zerbi-Celentano" contro la squadra "Cuccarini-Lo". La vittoria torna in mano alla squadra "Zerbi-Celentano" . I nominati sono Angelina, Samu e Maddalena. Samu è la persona candidata all'eliminazione.

Il guanto di sfida tra i professori vede la vittoria di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo in una sfida con esibizioni ispirate a coppie famose. Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno interpretato Byoncè e Jay-Z, mentre Arisa.e Raimondo Todaro hanno ballato sulle note di "Mambo italiano" interpretando Sophia Loren e Vittorio De Sica. Folle anche l'esibizione di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi nei panni di Paola & Chiara. Vincono i "Cuccalo".

La terza partita vede di nuovo "Zerbi Celentano", questa volta in sfida contro "Cuccarini-Lo". La sfida viene vinta da "Cuccarini-Lo". I tre candidati all'eliminazione sono Aaron, Isobel e Ramon. Il terzo candidato all'eliminazione è Ramon.



Nella sfida finale tra Wax, Samu e Ramon, la persona eliminata è Samu.