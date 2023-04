“Amici 22, il Serale”: Ramon eliminato. Cosa è successo nella quinta puntata del 22 aprile

I fatti principali, le sfide e tutto quello che c'è da sapere Alessandro Alicandri







Si è appena chiusa la sesta puntata del Serale di Amici del 22 aprile. Abbiamo visto come ospite musicale Gaia e come ospite comico Enrico Brignano L'eliminato è Ramon della squadra "Cuccarini Lo". Ecco cos'è successo nel corso della puntata.

La prima partita vede il confronto tra Arisa Todaro e Zerbi Celentano. La partita viene vinta 2 a 1 dalla squadra Arisa Todaro. I nominati sono Aaron e Ramon. Il candidato all'eliminazione è Ramon.

La seconda partita ritrova la squadra Arisa Todaro contro Cuccarini Lo. La partita viene vinta la Cuccarini Lo. I candidati all'eliminazione sono Wax e Mattia.

Il guanto di sfida dei professori a tema disco dance finisce in un pareggio. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano omaggiano Raffaella Carrà.

La terza e ultima partita vede un confronto tra Cuccarini Lo e Zerbi Celentano. In questa manche è arrivato un guanto di sfida tra Maddalena e Isobel sulla sensualità. La partita viene vinta dalla squadra Zerbi Celentano. I candidati sono Angelina e Cricca. Cricca è il candidato all'eliminazione.



I tre candidati finali sono quindi Mattia, Ramon e Cricca. Viene salvato Mattia. Tra Ramon e Cricca, l'eliminato è Ramon, che riceve una borsa di studio per il Complexions Contemporary Ballet di New York.