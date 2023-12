“Amici 23”: tutti gli inediti, autori e produttori

Le informazioni chiave su tutti i brani presentati o cantati nel talent di Maria De Filippi Alessandro Alicandri







Si sta per chiudere la prima parte di stagione del talent più amato della tv, “Amici”. Ecco allora una panoramica sui singoli inediti presentati fino a questo momento nel programma di Maria De Filippi. Non solo una lista delle canzoni presentate in studio e oggetto della gara degli inediti, ma un quadro completo sugli autori e sui produttori che hanno lavorato e scelto di collaborare con i ragazzi. In più, terremo conto solo di chi è dentro la scuola ma di chi ha dovuto chiudere la sua esperienza in queste settimane, prima del Serale.

Gli inediti di Amici 23 - Alunni ancora nella classe

Dimmi che non è un addio - Holden (di Joseph Carta) - Prodotto da Katoo e Joseph Carta

- Holden (di Joseph Carta) - Mercoledì mai - mew (di Andrea Ferrara, Andrea Molteni, Andrea Spigaroli, Joel Ainoo, Lorenzo Di Gemma, Paride Surace, Valentina Turchetto) - Prodotto da Sixpm

- mew (di Andrea Ferrara, Andrea Molteni, Andrea Spigaroli, Joel Ainoo, Lorenzo Di Gemma, Paride Surace, Valentina Turchetto) - Follia - Lil Jolie (di Angela Ciancio, Federico De Nicola, Marco Maiole, Matteo Domenichelli) - Produzione di Zef e Starchild

- Lil Jolie (di Angela Ciancio, Federico De Nicola, Marco Maiole, Matteo Domenichelli) - Non è la fine - Lil Jolie

- Lil Jolie Che fai - Petit (Alessandro "Takagi" Merli, Fabio "Ketra" Clemente, Salvatore Moccia, Valerio Casciani) - Produzione di Takagi & Ketra, FA1

- Petit (Alessandro "Takagi" Merli, Fabio "Ketra" Clemente, Salvatore Moccia, Valerio Casciani) - Guagliò - Petit - Prodotto da Starchild e Zef

- Petit - Mi odierai - Mida (Non ancora pubblicata sulle piattaforme)

- Mida (Non ancora pubblicata sulle piattaforme) Rossofuoco - Mida (di Christian Prestato, Emanuele Cotto, Gianmarco Grande, Massimo Barberis, Tommaso Santoni) - Prodotto da GRND

- Mida (di Christian Prestato, Emanuele Cotto, Gianmarco Grande, Massimo Barberis, Tommaso Santoni) - Touché - Sarah Toscano (di Emanuele Cotto, Sarah Toscano, Viviana Colombo) - Prodotto da Etta

- Sarah Toscano (di Emanuele Cotto, Sarah Toscano, Viviana Colombo) - Viole e violini - Sarah Toscano - Prodotto da Michele Canova Iorfida

- Sarah Toscano - Prodotto da Michele Canova Iorfida Fammi - Matthew (di Andrea Beretta, Andrea De Bernardi, Davide Epicoco, Giulio Nenna, Matteo Rota) - Prodotto da Berry, DB

- Matthew (di Andrea Beretta, Andrea De Bernardi, Davide Epicoco, Giulio Nenna, Matteo Rota) - Allergica alle fragole - Ayle - Prodotto da Michelangelo

Gli inediti di Amici 23 - Alunni fuori dalla scuola