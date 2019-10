“Amici Celebrities”, quarta puntata: anticipazioni e ospiti

09 Ottobre 2019 | 13:40 di Alessandro Alicandri

La sfida tra vip si fa sempre più avvincente. Nella quarta puntata di “Amici Celebrities”, la squadra blu di Alberto Urso e quella bianca di Giordana Angi continuano su Canale 5 in prima serata il loro confronto tra canzoni e coreografie. Nella serata del 9 ottobre gli ospiti sono Riki (appena tornato con il singolo “Gossip”) e Fred De Palma (fresco del successo del brano “Una volta ancora”). Ospite speciale in giuria, vedremo l'attore Giulio Scarpati, mentre per l'incursione comica ci sarà Andrea Pucci.

I membri delle due squadre (ancora in gioco)

Squadra bianca

Filippo Bisciglia (conduttore televisivo)

Massimiliano Varrese (attore)

Pamela Camassa (showgirl/attrice)



Squadra blu

Emanuele Filiberto di Savoia (personaggio televisivo)

Francesca Manzini (speaker radiofonica/imitatrice)

Laura Torrisi (attrice)