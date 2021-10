“Amici“ e “Verissimo” non andranno in onda domenica 10 ottobre

Niente “Amici” e “Verissimo” questa domenica. La notizia arriva da Mediaset: in occasione della qualificazione al terzo o al quarto posto dell'Italia nella “Nations League” in onda il 10 ottobre alle 15 su Raiuno. Il doppio appuntamento di Canale 5 verrà così rimandato. La puntata di “Amici” prevista, andrà in onda invece l'11 ottobre nell'orario di “Uomini e donne” (14.45), mentre “Verissimo” lo vedremo solo sabato 9.

Lo spostamento è assolutamente temporaneo. A partire dal 17 ottobre rivedremo “Amici” e “Verissimo” regolarmente di domenica. Al posto dei programmi suddetti andranno in onda “Beautiful”, “Una vita” e “Love is the air”, seguiti dal film “Inga Lindstrom - Nella tua vita”.