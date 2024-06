Amore, litigi e amicizie al liceo in 7 film e serie tv

Una prestigiosa accademia di danza è scossa da un brutale tentativo di omicidio avvenuto proprio fra le mura della Archer School of Ballet. Una giovane californiana riceve una borsa di studio per frequentare le lezioni al posto della vittima, ricoverata in ospedale e in coma, ma il clima è cupo e le prove per un importante spettacolo grondano tensione. Dieci episodi per questa serie drammatica, creata nel 2020 da Michael MacLennan.

Su Netflix