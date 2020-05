“#ancheioshowacasa”, lo spettacolo di Giovanni Vernia sui social

In diretta streaming ogni giovedì dalle 18.40, contemporaneamente sui suoi profili Facebook, Instagram, Twitter e YouTube

Spettacoli rinviati, progetti annullati, tv da riprogrammare: l’emergenza sanitaria ha costretto a ripensare e a riformulare tutto, dagli spazi alla gestione del tempo.

Tra i tanti artisti costretti a rivedere i propri programmi, c'è anche Giovanni Vernia che nella fase 1 del lockdown ha dato vita a un appuntamento quotidiano sui social per far divertire i suoi fan. Ora, con la fase 2, l'appuntamento diventa "ufficiale" e settimanale.

"#ancheioshowacasa", ogni giovedì in diretta streaming dalle 18.40 (contemporaneamente sui suoi profili Facebook, Instagram, Twitter e YouTube), è uno spettacolo pensato per il web, un modo diverso di concepire lo spettacolo dal vivo e l’intrattenimento. La location è diversa perché, dato che si può uscire, andrà in onda dal tetto del condominio, una location surreale e ancora più divertente.

È un progetto ideato e scritto per il web riproducendo in chiave home-made le caratteristiche di un vero show televisivo. Tutti i giorni Vernia, con i suoi autori, lavora a nuove gag per costruire la scaletta delle puntate, traendo spunto dall’attualità.

Protagonista è anche la sana improvvisazione legata all’interazione con i follower. Ci sono tutte le figure presenti negli show televisivi: la regia, gli autori, il notaio dei numerosi giochi, l’inviato speciale, i super-ospiti stranieri, il pubblico... ma sono in realtà fittizi e prendono vita dai numerosi e spassosi sdoppiamenti di personalità di Giovanni. Unica eccezione la partecipazione di ospiti illustri, reali, e completamente a sorpresa per momenti di intrattenimento puro col padrone di casa.

