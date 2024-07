Andrea Delogu ci fa ballare con i tormentoni delle vacanze

Per Andrea Delogu vale il detto “Non c’è due senza tre”. Almeno per i "Tim Summer Hits", in onda su Rai1, che conduce al fianco di Carlo Conti. «Lui è una delle persone più simpatiche che conosca ed è un gran signore» ci dice. «Le racconto un aneddoto: alla fine delle prove della prima serata dovevamo andare a cena e ci siamo diretti alle auto. Lui ha aperto lo sportello e io, pensando che stesse entrando, sono andata dall’altro lato. Lui mi ha guardato e mi ha detto: “Andrea, ma dove vai?” (ride). Aveva aperto lo sportello per me e stava aspettando che salissi, ma io, che sono un po’ un maschiaccio, non sono abituata a queste galanterie e non lo avevo capito!».

Meglio parlare di musica, allora: cosa le piace?

«Ascolto tantissimo pop ma lo contamino volentieri con la trap, che mi diverte molto, e con il rock di Bruce Springsteen. Il rap lo ascolto grazie ai pezzi che mi suggerisce mia madre Tiziana, una fan sfegatata di Marracash ed Emis Killa, anzi di Marra ed Emiliano, come li chiama lei».

Il primo concerto che ha visto?

«Quello di Bruce Springsteen, dove mi ha portato mia madre. Il primo biglietto comprato da sola, invece, è stato per Ricky Martin a Milano. Ero innamoratissima di lui e mi ha “spezzato il cuore” con il suo coming out, perché io ci credevo davvero che un giorno lo avrei sposato! (ride)».

L’ultimo concerto?

«Max Pezzali allo stadio Olimpico di Roma».

Torniamo ancora indietro nel tempo: il primo disco comprato?

«"T’appartengo" di Ambra. L’ho comprato con i soldi della paghetta e lo ascoltavo sognando che qualcuno si innamorasse di me».

La canzone dell’infanzia?

«Non proprio infanzia, un po’ più grandicella: "Estate 1992" di Jovanotti. Mi ricordo il cd che suonava nella station wagon bordeaux dei miei genitori mentre attraversavamo l’Italia per andare al mare dai nonni. Non c’era l’aria condizionata e per sentire la musica con i finestrini aperti dovevamo mettere il volume al massimo».

Immagini una colonna sonora per la sua vita.

«È formata da canzoni super pop e divertenti che vanno bene sia per i momenti di felicità sia per quelli difficili. Se sei triste e ascolti i "Carmina Burana", sei finito! Se devo dire un titolo, "Bella vera" degli 883. Poi, se sono proprio triste, mi metto seduta in un angolo della doccia e ascolto "Me la caverò" sempre di Max Pezzali».

Quando fa sport?

«Non ascolto nulla perché mi distrae e rischio di farmi male. Sono cintura nera 2° Dan e, grazie al karate, ho imparato il valore del silenzio».

La canzone del cuore?

«Da quando ho lavorato nel film "Sei nell’anima" (disponibile su Netflix, ndr), ho recuperato tutte quelle di Gianna Nannini. Una tra tutte, "Primadonna" che, tra l’altro, sembra sia dedicata a Mara Maionchi, che io interpreto nel film. Tutto torna».

Il brano d’amore?

«"Buonanotte piccolina" di Ornella Vanoni. È una ninna nanna cantata a una bambina, ma di una dolcezza unica».

La canzone dell’estate?

«Sul palco dei "Tim Summer Hits" le ho cantate tutte, ma direi "Sesso e samba" di Tony Effe e Gaia. Però l’estate è ancora lunga…».