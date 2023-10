Angelo Mellone, il direttore del daytime Rai: «Punto a conquistare anche il pubblico più giovane»

«Mi piacerebbe portare a bordo come conduttori Jovanotti, Pierfrancesco Favino e Rossella Brescia. E poi penso a un programma “adventure” in giro per l’Italia» dice Stefania Zizzari







L'ufficio di Angelo Mellone, direttore del daytime Rai, gli somiglia. Ci sono sei schermi televisivi accesi, di cui uno multicanale con le immagini delle nove reti principali. Alle pareti, locandine dei suoi spettacoli teatrali, un grande cartonato di Domenico Modugno con in testa il (vero) basco della Folgore, due maglie autografate e incorniciate della sua squadra del cuore, la Lazio: «Una di Gottardi, che vinse la Coppa Italia nel 2004, e una di Lulic, eroe del famoso derby contro la Roma del 26 maggio 2013» spiega. Sono sistemate proprio sopra al divano: «È il posto più bello dell’ufficio: qui faccio sedere i miei amici romanisti, poi li immortalo di nascosto e... li ricatto (ride)!». Musicista, cantante, giornalista, docente, attore, scrittore di romanzi, autore di programmi televisivi e di testi teatrali, conduttore, tennista, da dieci anni dirigente Rai e da tre vicedirettore dei programmi di territorio («Sono il dirigente più anziano di Rai1 e Rai2»): ad appena 50 anni l’eclettico Angelo Mellone sembra aver vissuto mille vite. E da quattro mesi ha cominciato quella di direttore del daytime.

Che cosa fa il direttore del daytime?

«Intanto fa i palinsesti, che significa organizzare i programmi assegnati alla sua direzione. Sono 45, con quattro nuove produzioni originali in più rispetto allo scorso anno».

E nel dettaglio?

«C’è la fase creativa, che preferisco, di formazione delle squadre di lavoro, dell’impostazione editoriale. Poi c’è la parte gestionale, i rapporti con i conduttori, con gli agenti, con le strutture interne. È una direzione complessa e se vuoi fare bene questo lavoro c’è tantissimo da fare. Quest’estate ho preso in tutto cinque giorni di ferie. Ma posso dirle a memoria il palinsesto: orari, conduttori, nomi, squadre».

Quali sono i programmi della sua direzione?

«Il 90% dei programmi dalla prima mattina fino alle 20 dal lunedì al venerdì. E una quota importante di quelli in onda il weekend».

Una sua giornata tipo?

«Lavoro 16 ore al giorno, dal lunedì alla domenica».

Dorme ogni tanto?

«Quattro, cinque ore a notte».

Le bastano?

«Me le faccio bastare. Mi sveglio alle 6 e lavoro un’ora e mezza da casa. Scrivo, leggo, accompagno uno dei figli a scuola, se ho tempo gioco a tennis e poi vengo in ufficio. In questo periodo sto molto nelle redazioni e negli studi, parlo con gli autori, se serve do suggerimenti: cerco di sostenere i conduttori e le squadre di lavoro. Poi, intorno alle 18, rientro in ufficio e mi metto a firmare tutto quello che c’è da firmare… è la parte burocratica. E poi ci sono le riunioni».

Oggi di cosa si occupa?

«Al momento, visto che questa stagione è ormai partita, già sto pensando al palinsesto 2024/2025, che vorrei rimodulare con una serie di programmi che siano pensati anche per i social, così da avere una vita oltre la televisione lineare. Chi ha meno di 30 anni fa quasi solo ascolto non lineare: noi dobbiamo parlare anche a quel pubblico e andarcelo a prendere».

In che modo?

«Uno dei miei obiettivi, per esempio, è portare “Reazione a catena”, che è un gioco sulla lingua italiana, nelle scuole superiori. Una volta a settimana, in classe si studia italiano con la scatola del gioco. Ci si diverte e si impara».

Guardiamo al futuro prossimo: novità?

«Su Rai2 da fine ottobre parte “Mi presento ai tuoi”, con Lorena Bianchetti, che porta in tv un classico della nostra vita: presentarsi alla famiglia del fidanzato. Ma in chiave contemporanea. Vorrei poi fare un “adventure” sul modello di “Pechino Express”, però tutto ambientato in Italia. E quello potrebbe essere un programma che va in prime time, nel daytime, su Raiplay, sui social. Dobbiamo moltiplicare esperimenti vincenti come “Mare fuori”».

I dati di ascolto che arrivano la mattina influiscono sull’umore della sua giornata?

«Eccome! In realtà i dati sono strumenti di lavoro, e non l’occasione per imbrodarsi, né per flagellarsi. Tanto durano poche ore…».

L’aspetto più complicato del suo lavoro?

«La gestione dei conduttori. Sono decine, ciascuno di loro ha una storia, una professionalità, delle fragilità e ne ho grande rispetto. Ma in genere ogni conduttore pensa di essere il miglior giudice di se stesso. Invece ogni programma deve avere dei ruoli ben definiti: la produzione, la redazione, gli autori, il conduttore e il dirigente».

Le richieste più comuni dei conduttori?

«Tutti vogliono più risorse, più personale, più visibilità e tu fai sempre la figura di quello che vuole dare di meno: è una specie di lotta tra il più e il meno!».

Che regole si è dato?

«Ogni giorno scrivo a tutti i conduttori. Se le cose vanno bene è un “bravo”, se non vanno bene non è un problema, ci si confronta e ci si lavora su».

E poi?

«Riunire costantemente i collaboratori. A breve li porterò tutti un weekend a fare una esperienza di team building (un lavoro di gruppo per creare il senso di squadra, ndr). Dovranno portare le scarpe da trekking perché andremo in un posto selvaggio».

I nuovi volti che vorrebbe avere in conduzione?

«Davide Rondoni con un programma sulla lingua italiana, Jovanotti e Pierfrancesco Favino. E affidare un programma comico a Rossella Brescia, un talento. Sarebbe poi interessante provare nel pomeriggio di Rai2 una versione corretta di “Radio2 Social Club” con Luca Barbarossa e Andrea Perrone».

In base a cosa il direttore sceglie di mettere a quell’ora quel tipo di programma?

«La televisione lineare è abitudinaria, le rivoluzioni si fanno, ma sempre in forma contenuta. Diciamo che c’è un po’ di conoscenza storica, un po’ di esperienza, un po’ di gusti personali e... un po’ di fortuna!».

Cosa guarda in tv?

«Programmi di divulgazione, di territorio, serie tv e film. Finora “Billions” è la mia serie preferita. Ho visto da poco il film “Belfast” di Kenneth Branagh, che è un capolavoro. Su RaiPlay ho seguito con mia figlia la serie irlandese “Normal people” e ci è piaciuta parecchio».

Quando non lavora cosa le piace fare?

«Stare con i miei tre figli di 17, 14 e 3 anni. E poi scrivere e recitare. A novembre porto al Teatro Sala Umberto il mio spettacolo “In fin dei conti”».

La caratteristica più importante del direttore?

«La pazienza visionaria».