Antonella Clerici, Paolo Bonolis e tanti altri. Ecco il nuovo numero di Sorrisi

12 Maggio 2020 | 16:42 di Redazione Sorrisi

TV Sorrisi & Canzoni n.19 del 12 maggio è in edicola! Da questa settimana vi offriamo la possibilità di sfogliare (e leggere) alcune pagine della rivista in anteprima sul nostro sito.

In copertina trovate Antonella Clerici che in una bellissima intervista ci racconta i suoi progetti per il futuro dalla sua casa nel bosco. Paolo Bonolis, invece, prova a individuare gli ingredienti del successo, anche in replica, del suo "Ciao Darwin. Gaia, la vincitrice di "Amici", è pronta per il debutto in "Amici speciali" e ci parla del suo cd in uscita il 22 maggio con Sorrisi. Per finire, uno speciale sul cinema in streaming, con tanti suggerimenti per voi.