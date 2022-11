Antonella Elia a “Citofonare Rai2” parla di amore

Ogni domenica mattina a "Citofonare Rai2" ci accoglie una squadra tutta al femminile: le padrone di casa Simona Ventura e Parola Perego, affiancate dalla comica Valeria Graci e da Antonella Elia. A quest’ultima è affidato il compito di raccontare grandi storie d’amore.

Com’è lavorare con sole donne?

«Molto bello. Siamo affiatate, solidali, scherziamo e ci prendiamo in giro. Non c’è mai competizione. Mi sento in un ambiente protetto e sereno, come quando lavoravo con Mike Bongiorno, Corrado o Raimondo Vianello».

Un ricordo tenero e amorevole di questi grandi della tv?

«Corrado mi accudiva: una volta stavo male e mi ha accompagnato dal medico. Con Mike ci beccavamo, ma era un papà. Si arrabbiava, ma veniva subito a consolarmi. Raimondo si divertiva un mondo alle mie gaffe. Amavo il suo lato sornione, il garbo la sua immensa generosità».

Qual è una grande storia d’amore?

«Quella tra Raimondo Vianello e Sandra Mondaini: dietro il loro modo di scherzare, prendersi in giro, punzecchiarsi c’era tutta la complicità, il rispetto, il sentimento che li legava».

Il suo film d’amore preferito?

«"La teoria del tutto" e "Shine". Due storie intense e strazianti».

E la canzone del cuore?

«"Sei nell’anima" di Gianna Nannini (e comincia a cantarla, ndr). Il fatto che l’amore ti entra dentro e lì rimane è un messaggio commovente. Tutte le volte che la sento penso a Pietro (l’attore Delle Piane, suo compagno, ndr)».

Come vive l’amore?

«Io sono esplosiva, istintiva, per me esiste il colpo di fulmine e la relazione deve essere viva, scoppiettante. Se si va d’accordo su tutto, ci si annoia».

Cosa non tollererebbe mai?

«Il tradimento. Non perdonerei neanche una scappatella perché crea una lacerazione insanabile, una perdita della fiducia».