Antonello Falqui: morto il regista padre del varietà

16 Novembre 2019 | 10:45 di Lorenzo Di Palma

«Sono partito per un lungo lungo lungo viaggio… potete venire a salutarmi lunedì 18 novembre alle ore 11 alla Chiesa S.Eugenio a Viale Belle Arti Roma. Mi raccomando, niente fiori… al loro posto, se volete, potete aiutare l'associazione QuintoMondo Animalisti Volontari Onlus. P.S. Perdonate Jimmy, Matteo e Luca se non vi hanno avvisato prima…».

Con queste parole pubblicate sui social la famiglia ha annunciato la morte di Antonello Falqui, regista che fu il caposcuola e l’inventore del varietà all'italiana, artefice del lancio e del successo di tanti grandi personaggi dello spettacolo. Suoi sono infatti pezzi di storia della nostra tv come Studio Uno o Canzonissima e a lui devono il loro successo grandi artisti come Mina, Walter Chiari, Paolo Panelli a Bice Valori, Franca Valeri o le gemelle Kessler.

Il regista che da poco (lo scorso 6 novembre) aveva compiuto 94 anni, era nato a Roma nel 1925. Nella sua lunghissima carriera ha diretto, fra l’altro, quattro edizioni di Canzonissima (1958, 1959, 1968, 1969), altrettante di Studio Uno (1961, 1962-63, 1965 e 1966) e Milleluci nel 1974 con la collaborazione di Guido Sacerdote.

Figlio del critico e scrittore Enrico Falqui, dopo essersi iscritto in Giurisprudenza, Antonello Falqui la abbandona attratto dal cinema e dal '47 al '49 frequenta il corso di regia del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Nel '50 è aiuto regista di Curzio Malaparte durante la lavorazione del film Cristo proibito. L'approdo in Rai è del '52 come regista di alcuni documentari. Il programma che lo consacra presso il grande pubblico è però Il Musichiere, in onda dal '57 al '60 e condotto da Mario Riva.