Antonello Fassari: «Io, romanista anche… nella fiction»

L’attore e regista romano compare in un divertente cameo nella serie Sky su Francesco Totti, “Speravo de morì prima” Barbara Mosconi







L’attore e regista romano (e romanista) Antonello Fassari compare in un divertente cameo nella serie Sky su Francesco Totti, “Speravo de morì prima”.

Interpreta un prete romanista quanto lei...

«Assolutamente sì! Sul set c’era un clima allegro, lo stesso che si respira nella serie».

Com’è stato recitare in una serie su Totti?

«Mi ha colpito Pietro Castellitto, non è solo bravo ma è umano e umile. È sempre difficile avere a che fare con un personaggio ancora vivo, lui l’ha beccato bene».

Si è divertito?

«L’episodio della fuga di Totti dai tifosi nel convento dell’Aventino e l’incontro con il prete romanista, anche se sembra improbabile, è vero. Quando ci si basa su storie vere, si recita in modo diverso».

A cosa sta lavorando ora?

«In estate sarò al Teatro greco di Siracusa, reciterò in “Le nuvole” di Aristofane. E la prossima stagione sarò al Parenti di Milano, se i teatri riapriranno».

Come vede la sua Roma?

«Ci è rimasta l’Europa League, speriamo che non finisca come... la coppa del nonno».