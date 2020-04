Ascolti del 10 aprile 2020: 8 milioni di telespettatori per la via Crucis col Papa

11 Aprile 2020 | 10:00 di Redazione Sorrisi

Rai 1 Via Crucis: 7.927.000 spettatori, 25,6% di share.

Canale 5 Quasi amici: 3.313.000 spettatori, 12,2% di share.

Italia 1 Twilight: 2.194.000 spettatori, 7,6% di share.

Rai3 L’albero degli zoccoli: 1.381.000 spettatori, 5,1% di share.

La7 Propaganda Live: 1.381.000 spettatori, 5,9% di share.

Rai 2 90 minuti in Paradiso: 1.219.000 spettatori, 4,3% di share.

Rete 4 Il re dei re: 1.245.000 spettatori, 5,1% di share.

Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of: 581.000 spettatori, 2% di share.

Nove Fratelli di Crozza - Il meglio di quando si stava meglio: 394.000 spettatori, 1,3% di share.