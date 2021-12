Ascolti del 10 dicembre: “The Voice Senior” e “Grande Fratello Vip”

Il talent di Rai 1 si aggiudica la prima serta con oltre 3,6 milioni di telespettatori Antonella Clerici presenta "The Voice Senior" Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Rai1 The Voice Senior: 3.630.000 spettatori (share 18,4%%).

Canale5 Grande Fratello Vip: 2.979.000 spettatori (share 19,2%%).

Nove Fratelli di Crozza: 1.251.000 spettatori (share 5,4%).

Rai2 The Good Doctor: 1.153.000 spettatori (share 4,8%).

Italia1 Le Iene Show: 1.049.000 spettatori (share 6,2%).

Rete4 Quarto Grado: 991.000 spettatori (share 5,6%).

La7 Propaganda Live: 759.000 spettatori (share 4,4%).

Rai3 Black Mafia: 414.000 spettatori (share 1,9%).

Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of: 204.000 spettatori (share 1%).