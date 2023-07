Ascolti del 10 luglio: “Temptation island” e “Il giovane Montalbano”

3,7 milioni di spettatori per il reality di Canale 5 e 2,2 milioni per la fiction di Rai1 Le coppie di Temptation Island 2023 Credit: © Fabrizio Cestari Redazione Sorrisi







Canale 5, Temptation island: 3.699.000 spettatori (share 26,22%)

Rai1, Il giovane Montalbano: 2.258.000 spettatori (share 13,98%)

Rai3, Report: 1.959.000 spettatori (share 11,29%)

Italia 1, The fast and the furious: Tokyo drift: 689.000 spettatori (share 4,22%)

Rai2, CSI: Vegas: 665.000 spettatori (share 3,73%)

Rete 4, Zona bianca: 605.000 spettatori (share 4,69%)

La7, Al vertice della tensione: 514.000 spettatori (share 3,23%)

Nove, Only fun: 363.000 spettatori (share 2,24%)

Tv8, Cops 2 – Una banda di poliziotti: 181.000 spettatori (share 1,09%)