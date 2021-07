Ascolti del 10 luglio: “The Voice Senior” e “All Together Now”

Rai 1 si aggiudica la sfida tra repliche Antonella Clerici presenta "The Voice Senior" Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Rai1 The Voice Senior: 1.786.000 spettatori (share 13,2%).

Canale 5 All Together Now: 1.414.000 spettatori (share 10,6%).

Rai2 Le bugie hanno gli occhi verdi: 939.000 spettatori (share 6%).

Italia1 Il Gatto con gli Stivali: 900.000 spettatori (share 5,9%).

Rete4 Una Vita: 834.000 spettatori (share 5,7%).

Rai3 Una Strada verso il domani – Ku’damm: 395.000 spettatori (share 2,6%).

Tv8 Paura in volo: 387.000 spettatori (share 2,6%).

La7 Downton Abbey: 332.000 spettatori (share 2,5%).

Nove Stevanin – Non ricordo di averle uccise: 298.000 spettatori (share 1,9%).