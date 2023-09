Ascolti del 10 settembre: “L’allieva” e “La ragazza e l’ufficiale”

1,9 milioni di spettatori per la fiction di Rai1 e 1,7 milioni per la serie di Canale 5 Redazione Sorrisi







Rai1, L'allieva: 1.906.000 spettatori (share 12,13%)

Canale 5, La ragazza e l'ufficiale: 1.696.000 spettatori (share 14,59%)

Rai2, Pompei: 1.053.000 spettatori (share 6,58%)

Italia 1, FBI Most Wanted: 972.000 spettatori (share 6,24%)

Rete 4, Zona bianca: 786.000 spettatori (share 6,60%)

Rai3, Rachel: 755.000 spettatori (share 4,87%)

Tv8, Italia’s got talent - Best of: 535.000 spettatori (share 3,74%)

Nove, Only fun: 413.000 spettatori (share 2,91%)

La7, Worth – Il patto: 306.000 spettatori (share 2,28%)