Ascolti del 12 dicembre: “Che tempo che fa” e “All together now”

3 milioni di spettatori per il talk show di Rai3 e 2,5 milioni per lo show di Canale 5 Che Tempo Che Fa







Rai3, Che tempo che fa: 3.035.000 spettatori (share 12,87%)

Canale 5, All together now: 2.469.000 spettatori (share 13,91%)

Rai1, Festa di Natale - Una serata per Telethon: 2.024.000 spettatori (share 10,40%)

Rai2, NCIS Los Angeles: 1.133.000 spettatori (share 4,78%) e NCIS New Orleans: 920.000 spettatori (share 4,15%)

Italia 1, Hercules – La leggenda ha inizio: 1.050.000 spettatori (share 4,93%)

Rete 4, Controcorrente prima serata: 630.000 spettatori (share 3,54%)

La7, Atlantide: 585.000 spettatori (share 2,66%)