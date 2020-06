Ascolti del 12 giugno: “Coppa Italia” e “Notting Hill”

Oltre otto milioni di telespettori per il ritorno del calcio in tv su Rai 1

Foto: Juventus - Milan, in azione Alex Sandro e Hakan Calhanoglu - Credit: © Getty

13 Giugno 2020 | 10:09 di Redazione Sorrisi

Rai1 Juventus-Milan: 8.277.000 spettatori, 33,96% di share.



Canale 5 Notting Hill: 2.009.000 spettatori, 9,4% di share.

Rete4 Quarto Grado: 1.356.000 spettatori, 7,44% di share.

Rai2 Il gioco del riscatto: 1.055.000 spettatori, 4,4% di share.

Nove Fratelli di Crozza: 1.010.000 spettatori, 4,1% di share.

La7 Propaganda Live: 856.000 spettatori, 5,5% di share.

Rai3 Notte prima degli esami: 807.000 spettatori, 3,3% di share.

Italia 1 Olè: 758.000 spettatori, 3,4% di share.

TV8 Italia’s Got Talent – Best of: 560.000 spettatori, 2,4% di share.