Ascolti del 12 ottobre: “Io ti cercherò” e il GF Vip

4,6 milioni di spettatori per la fiction di Raiuno e 3,1 milioni per il reality di Canale 5

13 Ottobre 2020 | 09:54 di Redazione Sorrisi

Rai1, Io ti cercherò: 4.945.000 spettatori (share 18,96%) il primo episodio e 4.360.000 spettatori (share 20,15%) il secondo episodio



Canale 5, Grande Fratello Vip: 3.120.000 spettatori (share 18,73%)

Rai3, Presa diretta: 1.419.000 spettatori (share 5,79%)

Italia 1, Le Iene presentano: Do you know Mirko Scarcella?: 1.343.000 spettatori (share 7,70%)

Rete 4, Quarta repubblica: 1.084.000 spettatori (share 5,88%)

Rai2, Chiara Ferragni Unposted: 918.000 spettatori (share 3,66%)

La7, Grey’s anatomy: 627.000 spettatori (share 2,39%) il primo episodio e 595.000 spettatori (share 2,64%) il secondo episodio