Ascolti del 13 agosto: “Ulisse” e “La Ragazza e l’Ufficiale”

Canale 5 "La Ragazza e l’Ufficiale": 1.733.000 spettatori, share 15,1%.

Rai1 "Ulisse: - Il Piacere della Scoperta": 1.245.000 spettatori, share 10,9%.

Rai2 "NCIS – Unità Anticrimine": 895.000 spettatori, share 7,1%.

Italia 1 "Coppa Italia: Monza-Reggiana": 665.000 spettatori, share 5,4%.

Rete 4 "Lo Squalo": 620.000 spettatori, share 5,4%.

Rai3 "Le Ragazze": 558.000 spettatori, share 4,7%.

Tv8 "Italia’s Got Talent - Best Of": 403.000 spettatori, share 3,4%.

Nove "Little Big Italy": 323.000 spettatori, share 2,8%.

La7 "Miss Marple": 219.000 spettatori, share 2,3%.