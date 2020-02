Share superiore al 30% per la seconda semifinale di Coppa Italia su Raiuno, il film in prima tv su Canale 5 arriva, invece, a quasi 2 milioni di spettatori

14 Febbraio 2020 | 10:06 di Redazione Sorrisi

Rai1, Coppa Italia Milan-Juventus: 8.095.000 spettatori (share 30,84%)



Canale 5, Allied – Un'ombra nascosta: 1.946.000 spettatori (share 9,08%)

Italia 1, Le Iene: 1.664.000 spettatori (share 9,97%)

Rai2, Love is all you need: 1.590.000 spettatori (share 6,67%)

Rete 4, Dritto e rovescio: 1.095.000 spettatori (share 6,15%)

La7, PiazzaPulita: 877.000 spettatori (share 4,84%)

Rai3, Skianto - Sanremo '67: 754.000 spettatori (share 3,11%)