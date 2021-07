Ascolti del 13 luglio: “Carramba che sorpresa!” e “Battiti Live”

2,2 milioni di spettatori per la replica dello show su Raiuno e 1,8 milioni per il programma musicale di Italia 1 Redazione Sorrisi







Rai1, Carramba che sorpresa!: 2.242.000 spettatori (share 12,84%)

Italia 1, Battiti Live: 1.790.000 spettatori (share 11,91%)

Canale 5, Mr. Wrong - Lezioni d'amore: 1.283.000 spettatori (share 8,08%)

Rai2, I casi della giovane Miss Fisher: 1.087.000 spettatori (share 5,58%)

Rai3, How to be a latin lover: 977.000 spettatori (share 5,07%)

Rete 4, 12 Rounds: 700.000 spettatori (share 3,92%)

La7, In onda prima serata: 672.000 spettatori (share 3,52%)